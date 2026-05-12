Происшествия

Подросток избил педагога в коридоре школы под Алматы

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 10:49 Фото: pexels
Ученик старших классов избил учителя. Это произошло в одной из школ села Шамалган. Детали случившегося озвучили Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области.

В Казнете опубликовали кадры потасовки. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как в школьном коридоре беседуют учитель и школьник. Неожиданно подросток начинает избивать собеседника.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в уполномоченные органы.

В пресс-службе ДП Алматинской области 12 мая 2026 года уточнили, что по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетним в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, около 09:00 в одной из средних школ села Шамалган между несовершеннолетним и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого последнему были причинены телесные повреждения. В настоящее время несовершеннолетний доставлен в полицию", – добавили детали стражи порядка.

Теперь идут следственные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

"По результатам расследования будет принято решение в соответствии с действующим законодательством".Пресс-служба ДП Алматинской области

Немного ранее в Министерстве внутренних дел с сожалением отмечали, что подростки активно распространяют ложные сообщения о якобы готовящихся взрывах, поджогах и других угрозах. О том, чем это может для них обернуться, – читайте по этой ссылке.

