Что делать, если нечем платить кредит: полная инструкция для казахстанцев

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разъяснило порядок действий заемщиков при финансовых трудностях, сообщает Zakon.kz.

Ведомство 8 мая 2026 года выпустило полезную памятку, в которой идет напоминание о том, что в соответствии с законодательством действует единый механизм взаимодействия заемщиков с банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами.

Что важно знать заемщику

Так, в случае возникновения финансовых затруднений заемщик имеет право обратиться к своему кредитору (банк, МФО или коллекторское агентство) с заявлением об изменении условий исполнения обязательств.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие ухудшение финансового положения или причины просрочки.

Это может быть справка о регистрации в качестве безработного, акт работодателя о прекращении трудового договора, о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы или справка о временной нетрудоспособности, подтверждающая болезнь близких родственников, супруга (супруги) заемщика, свидетельство/справка о смерти близких родственников, супруга (супруги) заемщика, документы, подтверждающие нанесение заемщику материального ущерба в результате несчастного случая, противоправных действий третьих лиц, справка об инвалидности, судебные акты и другие документы, подтверждающие факт ухудшения финансового состояния заемщика.

Также сказано, что заявление может быть подано лично по адресу кредитора и через мобильное приложение или электронную почту, если это предусмотрено договором. Подробности порядка подачи заявления на изменение условий займа можно узнать у кредитора.

Рассмотрение обращения и принятие решения кредитором занимает до 15 календарных дней.

Что делать, если вас не устроило решение кредитора

Стоит отметить, если решение кредитора не устраивает заемщика, то он вправе обратиться к банковскому либо микрофинансовому омбудсманам.

По банковскому займу необходимо направить заявление через сайт bank-ombudsman.kz.

К обращению необходимо приложить:

договор и график платежей, доказательство обращения в банк или коллекторское агентство и их ответ, а также документы, подтверждающие финансовые трудности.

По займам в МФО необходимо направить заявление через сайт mfombudsman.kz.

К обращению необходимо приложить:

заявление и анкету, договор микрозайма и график погашения, доказательство обращения в МФО и их ответ, а также документы, подтверждающие ухудшение финансового положения.

Услуги банковского и микрофинансового омбудсманов бесплатные. Их решения обязательны для исполнения банками и МФО. Омбудсманы помогают найти взаимоприемлемое решение для заемщика и кредитора.

Важно: подать заявление омбудсману можно только после официального обращения к кредитору и получения ответа. Не рекомендуется обращаться за помощью к так называемым платным "посредникам". Подать заявление кредитору и омбудсманам можно самостоятельно.

Как проходит процедура банкротства физических лиц

Если заемщик не имеет возможности погашать долг, законом "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" предусмотрена процедура внесудебного банкротства физических лиц.

Процедура банкротства дает возможность заемщикам в законном порядке решить вопросы с задолженностью и полностью прекратить свои долговые обязательства, однако перед ее началом необходимо оценить все последствия.

Но есть важный момент:

"Банкротство имеет свои последствия (в течение 5 лет после завершения процедуры заемщик не сможет получать новые кредиты и микрокредиты, в течение 3 лет после завершения процедуры будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота, повторное банкротство возможно только через 7 лет)".

28 апреля сообщалось, что долги казахстанцев превысили 25 трлн тенге.