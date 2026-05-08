#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
Советы

Что делать, если нечем платить кредит: полная инструкция для казахстанцев

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 11:23 Фото: freepik
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разъяснило порядок действий заемщиков при финансовых трудностях, сообщает Zakon.kz.

Ведомство 8 мая 2026 года выпустило полезную памятку, в которой идет напоминание о том, что в соответствии с законодательством действует единый механизм взаимодействия заемщиков с банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами.

Что важно знать заемщику

Так, в случае возникновения финансовых затруднений заемщик имеет право обратиться к своему кредитору (банк, МФО или коллекторское агентство) с заявлением об изменении условий исполнения обязательств.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие ухудшение финансового положения или причины просрочки.

Это может быть справка о регистрации в качестве безработного, акт работодателя о прекращении трудового договора, о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы или справка о временной нетрудоспособности, подтверждающая болезнь близких родственников, супруга (супруги) заемщика, свидетельство/справка о смерти близких родственников, супруга (супруги) заемщика, документы, подтверждающие нанесение заемщику материального ущерба в результате несчастного случая, противоправных действий третьих лиц, справка об инвалидности, судебные акты и другие документы, подтверждающие факт ухудшения финансового состояния заемщика.

Также сказано, что заявление может быть подано лично по адресу кредитора и через мобильное приложение или электронную почту, если это предусмотрено договором. Подробности порядка подачи заявления на изменение условий займа можно узнать у кредитора.

Рассмотрение обращения и принятие решения кредитором занимает до 15 календарных дней.

Что делать, если вас не устроило решение кредитора

Стоит отметить, если решение кредитора не устраивает заемщика, то он вправе обратиться к банковскому либо микрофинансовому омбудсманам.

По банковскому займу необходимо направить заявление через сайт bank-ombudsman.kz.

К обращению необходимо приложить:

  • договор и график платежей, доказательство обращения в банк или коллекторское агентство и их ответ, а также документы, подтверждающие финансовые трудности.

По займам в МФО необходимо направить заявление через сайт mfombudsman.kz.

К обращению необходимо приложить:

  • заявление и анкету, договор микрозайма и график погашения, доказательство обращения в МФО и их ответ, а также документы, подтверждающие ухудшение финансового положения.

Услуги банковского и микрофинансового омбудсманов бесплатные. Их решения обязательны для исполнения банками и МФО. Омбудсманы помогают найти взаимоприемлемое решение для заемщика и кредитора.

Важно: подать заявление омбудсману можно только после официального обращения к кредитору и получения ответа. Не рекомендуется обращаться за помощью к так называемым платным "посредникам". Подать заявление кредитору и омбудсманам можно самостоятельно.

Как проходит процедура банкротства физических лиц

Если заемщик не имеет возможности погашать долг, законом "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" предусмотрена процедура внесудебного банкротства физических лиц.

Процедура банкротства дает возможность заемщикам в законном порядке решить вопросы с задолженностью и полностью прекратить свои долговые обязательства, однако перед ее началом необходимо оценить все последствия.

Но есть важный момент:

"Банкротство имеет свои последствия (в течение 5 лет после завершения процедуры заемщик не сможет получать новые кредиты и микрокредиты, в течение 3 лет после завершения процедуры будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота, повторное банкротство возможно только через 7 лет)".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 11:23
Кредит стало взять сложнее: банки ужесточили отбор, и это уже видно в цифрах

28 апреля сообщалось, что долги казахстанцев превысили 25 трлн тенге. Подробно о том, что население берет кредиты быстрее бизнеса, можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги
12:22, Сегодня
Представление отчетности банками, финорганизациями и страховыми компаниями: утверждены правила
Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация
13:38, 27 ноября 2025
Что делать, если мошенники оформили кредит на вас: инструкция от АРРФР
Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака
15:10, 03 декабря 2024
Мошенники оформили на вас кредит: что делать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ijf.org
18:31, Сегодня
Казах досрочно уступил россиянину в схватке за "бронзу" на топ-турнире по дзюдо в Астане
Фото: НОК РК
18:22, Сегодня
Казахстанский дзюдоист за день проиграл двум соперникам из Узбекистана на домашнем турнире
Казахстанский дзюдоист сделал заявление после поражение в финале топ-турнира в Астане
18:15, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана сделал заявление после поражения в финале топ-турнира в Астане
Лилия Нугаева
18:01, Сегодня
Россиянка "забрала" у дзюдоистки из Казахстана бронзовую медаль Grand Slam в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: