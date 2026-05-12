Тысячи банковских счетов заблокировала полиция Астаны

48 задержанных, сотни раскрытых дел, тысячи заблокированных счетов – полиция Астаны отчиталась о проведенном оперативно-профилактическом мероприятии (ОПМ) "Anti-fraud", сообщает Zakon.kz.

В рамках ОПМ задержаны и привлечены к ответственности 48 человек, причастных к кибермошенничествам, в том числе четыре иностранных гражданина. Раскрыто около 200 уголовных дел, потерпевшим возмещено свыше 26 миллионов тенге.

"За незаконную регистрацию SIM-карт задержаны четыре человека. У них изъято более 400 SIM-карт, использование которых планировалось в преступных схемах. Кроме того, заблокировано свыше 4 тысяч мошеннических интернет-ресурсов. В отношении так называемых дропперов возбуждено 15 уголовных дел. При взаимодействии с Антифрод-центром заблокировано более 3 тысяч банковских счетов, использовавшихся в противоправной деятельности", – рассказали в полиции 12 мая 2026 года.

Также в рамках профилактических мероприятий предотвращены попытки оформления мошенниками кредитов на граждан на сумму 12 миллионов тенге.

Столичная полиция напоминает: любые звонки или сообщения с просьбой сообщить коды подтверждения, перевести деньги, оформить кредит либо срочно выполнить финансовые операции являются основными признаками мошенничества.

Сегодня, 12 мая 2026 года, в Комитете государственных доходов предупредили казахстанцев о звонках от мошенников.