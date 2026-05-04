События

Казахстанец обналичил 21 млн тенге и передал деньги мошенникам через курьера

Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Астаны в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Anti-Fraud" задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом Zakon.kz 4 мая 2026 года рассказали в пресс-службе столичной полиции.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый, представившись сотрудником Национального банка, связался с потерпевшим по телефону. Он сообщил, что с его депозитного счета неизвестные пытаются осуществить перевод денежных средств, тем самым завоевав доверие гражданина. Под предлогом обеспечения безопасности злоумышленник предложил перевести 1 млн тенге на якобы "безопасный счет".

"После этого потерпевшему позвонили другие лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и сообщили, что "операция продолжается". Они уточнили информацию о других сбережениях гражданина и выяснили, что на его другом счете находится крупная сумма денежных средств. Мошенники убедили гражданина снять крупную сумму и передать ее "для проверки". В результате потерпевший обналичил 21 млн тенге, упаковал деньги в коробку и передал их через курьера службы доставки. В дальнейшем средства были переданы третьим лицам, участвующим в их обналичивании и распределении".Пресс-служба ДП Астаны

Отмечается, что сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, который распределял похищенные средства по различным счетам.

"В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия".Пресс-служба ДП Астаны

Вместе с тем полиция призывает казахстанцев быть бдительными и не доверять указаниям незнакомых лиц, полученным по телефону.

"Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют перевода денежных средств или передачи наличных третьим лицам. В случае подобных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в полицию", – добавили в пресс-службе ДП Астаны.

Ранее мы писали о пенсионере, который обогатил мошенников на 440 млн тенге, испугавшись уголовного дела.

