Пенсионерка сняла со счета все деньги и отдала 46 млн тенге "правоохранителям"

В Шымкенте киберполицейские в ходе оперативно-розыскных работ, проведенных в рамках ОПМ "Anti-fraud", задержали двоих подозреваемых в дистанционном мошенничестве на 46 млн тенге. Их арестовали, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Шымкента 20 февраля 2025 года уточнили, что жертвой обмана стала 69-летняя горожанка.

"Потерпевшая сообщила, что сначала получила звонок от "операторов сотовой связи" об истечении срока SIM-карты. Чтобы продлить его, она продиктовала звонившим код из SMS. Через пару минут женщине поступил звонок от якобы правоохранительных органов с информацией, что ранее звонившие – мошенники, которые начали сомнительные операции на ее счету. Пенсионерка, строго следуя указаниям собеседника, сняла все деньги со счета, и чтобы сохранить их, временно доверила в "надежные руки": оставила пакет с 46 млн тенге на лавочке, откуда его забрали лжеправоохранители", – говорится в релизе, распространенном в четверг.

По данному факту проводится расследование, подозреваемые находятся под стражей.

"Помните, SIM-карты не имеют срока годности и не требуют продления. Чтобы сберечь свои деньги и защититься от мошенников, никому и никогда не сообщайте код, незамедлительно прервите разговор и обратитесь в полицию", – предупредил граждан заместитель начальника "Киберпол" ДП Шымкента Шынгыс Жайлаубек.

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