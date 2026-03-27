Ливни, грозы, гололед и пыльная буря надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на 28 марта

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 28 марта 2026 года, предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", под влиянием обширного антициклона на большей части территории страны ожидается погода без осадков.

"Лишь на западе Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, временами – сильные дожди", – следует из прогноза.

Также сообщается, что по республике ожидаются туман, на севере – гололед, на западе, юге, востоке, в центре – усиление ветра, на западе, юге – с пыльной бурей.

