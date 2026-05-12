Общество

Когда в Алматы и Астану вернется тепло, а в Шымкенте будет +32°С – прогноз на 13-15 мая

тюльпан, снег, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 15:19 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 13, 14 и 15 мая 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что в Астане и Алматы потеплеет в предстоящую пятницу, а в Шымкенте в этот день будет жарко до +32°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 13 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +14+16°С.
  • 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.
  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +23+25°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С.
  • 14-15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +19+21°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.
  • 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С.
  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.

Материал по теме

Ранее синоптики сообщили, что мощный антициклон накрыл Казахстан и принес резкое похолодание.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
