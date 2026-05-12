Рекордное количество осадков выпало в Алматы – когда они прекратятся
По информации Управления коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции, в городе зафиксировано рекордное количество осадков – с 11:00 10 мая по состоянию на 20:00 11 мая выпало 50,4 мм осадков, что составляет 51% от месячной нормы мая (99 мм).
Коммунальные службы работают в усиленном режиме для предупреждения и ликвидации локальных подтоплений.
Дополнительно дежурили силы Службы спасения, оснащенные ассенизаторской машиной и 15 мотопомпами. По линии Департамента по чрезвычайным ситуациям задействовали 53 единицы спецтехники и 240 сотрудников.
По прогнозу синоптиков, 12 мая в городе временами ожидаются дождь и гроза. 13 мая осадки прекратятся.
Жителей просят соблюдать осторожность и с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.
14 и 15 мая в Алматы тоже осадки не прогнозируют.