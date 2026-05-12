События

Рекордное количество осадков выпало в Алматы – когда они прекратятся

дождь в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 09:16
В Алматы более чем за сутки выпала половина месячной нормы осадков, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции, в городе зафиксировано рекордное количество осадков – с 11:00 10 мая по состоянию на 20:00 11 мая выпало 50,4 мм осадков, что составляет 51% от месячной нормы мая (99 мм).

Коммунальные службы работают в усиленном режиме для предупреждения и ликвидации локальных подтоплений.

Дополнительно дежурили силы Службы спасения, оснащенные ассенизаторской машиной и 15 мотопомпами. По линии Департамента по чрезвычайным ситуациям задействовали 53 единицы спецтехники и 240 сотрудников.

По прогнозу синоптиков, 12 мая в городе временами ожидаются дождь и гроза. 13 мая осадки прекратятся.

Жителей просят соблюдать осторожность и с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.

14 и 15 мая в Алматы тоже осадки не прогнозируют.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
