Общество

Следы древнего города нашли в Казахстане

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 08:28
В Мангистау нашли следы древнего города, связанного с Римом и Китаем, сообщает Zakon.kz.

Археологи исследуют древнее городище Каракабак в Мангистау возрастом около двух тысяч лет. Об этом передает "24kz".

Найденные монеты, печати, керамика и другие артефакты подтверждают, что это был крупный торгово-ремесленный центр на северной ветви Великого шелкового пути.

Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 08:28

Фото: 24kz

"Городище связывало Прикаспийский регион с Византией, Персией, Индией, Римом и Китаем. Также обнаружены следы древнего порта и мастерских", – говорится в репортаже.

Власти планируют создать здесь музей под открытым небом и туристические маршруты.

В первом полугодии 2026 года Мангистауская область показала устойчивую положительную динамику социально-экономического развития.

Фото Алия Абди
Алия Абди
