Следы древнего города нашли в Казахстане

В Мангистау нашли следы древнего города, связанного с Римом и Китаем, сообщает Zakon.kz.

Археологи исследуют древнее городище Каракабак в Мангистау возрастом около двух тысяч лет. Об этом передает "24kz".

Найденные монеты, печати, керамика и другие артефакты подтверждают, что это был крупный торгово-ремесленный центр на северной ветви Великого шелкового пути.

"Городище связывало Прикаспийский регион с Византией, Персией, Индией, Римом и Китаем. Также обнаружены следы древнего порта и мастерских", – говорится в репортаже.

Власти планируют создать здесь музей под открытым небом и туристические маршруты.

