#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
463.91
544.63
6.26
Общество

Как на объектах "Казахмыса" пресекают кражи

Казахмыс, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 07:20 Фото: Zakon.kz
В области Улытау с прошлого года полицией пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к хищениям с территории ТОО "Корпорация Казахмыс", сообщает Zakon.kz.

Только в текущем году полицейскими раскрыто четыре кражи с крупным ущербом, передает информационный портал Polisia.kz. Так, 7 мая пресечена противоправная деятельность, связанная с хищением топлива с территории компании.

В ходе оперативных мероприятий задержаны лица, подозреваемые в организации хищения и дальнейшей реализации горюче-смазочных материалов. Изъято:

  • свыше одной тонны топлива;
  • крупная сумма денег;
  • транспортные средства;
  • оружие с боеприпасами;
  • иные вещественные доказательства, использовавшиеся в противоправной схеме.
"Следствием установлено, что хищение осуществлялось путем фиктивных заправок спецтехники и фальсификации документов. Кроме того, выявлены факты содействия со стороны отдельных работников охранных структур", – говорится в публикации.

На днях в соседнем Кыргызстане признали преимущество Казахстана в ценах на бензин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
15:24, 14 апреля 2026
В Казахстане накрыли транснациональную наркосеть с Telegram-магазином "Kaef Mafia"
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
15:27, 04 мая 2026
В Казахстане накрыли канал хищения золота с месторождения
Спецназ задержал преступную группу, воровавшие трубы в Мангистау
19:52, 23 февраля 2026
Спецназ задержал преступную группу, воровавшую трубы в Мангистау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Изменилось время начала матча Рыбакиной в Риме
08:05, Сегодня
Изменилось время начала четвертьфинала Елены Рыбакиной на турнире WTA 1000 в Риме
Масвидаль призвал включить Стрикленда в Зал славы UFC после победы над Чимаевым
07:47, Сегодня
Масвидаль призвал включить Стрикленда в Зал славы UFC после победы над Чимаевым
Василий Ломаченко планирует возвращение на ринг осенью 2026 года
07:16, Сегодня
Василий Ломаченко планирует возвращение на ринг осенью 2026 года
Экс-чемпион UFC заступился за Чимаева после поражения от Стрикленда
06:50, Сегодня
Экс-чемпион UFC заступился за Чимаева после поражения от Стрикленда
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: