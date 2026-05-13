Как на объектах "Казахмыса" пресекают кражи
В области Улытау с прошлого года полицией пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к хищениям с территории ТОО "Корпорация Казахмыс", сообщает Zakon.kz.
Только в текущем году полицейскими раскрыто четыре кражи с крупным ущербом, передает информационный портал Polisia.kz. Так, 7 мая пресечена противоправная деятельность, связанная с хищением топлива с территории компании.
В ходе оперативных мероприятий задержаны лица, подозреваемые в организации хищения и дальнейшей реализации горюче-смазочных материалов. Изъято:
- свыше одной тонны топлива;
- крупная сумма денег;
- транспортные средства;
- оружие с боеприпасами;
- иные вещественные доказательства, использовавшиеся в противоправной схеме.
"Следствием установлено, что хищение осуществлялось путем фиктивных заправок спецтехники и фальсификации документов. Кроме того, выявлены факты содействия со стороны отдельных работников охранных структур", – говорится в публикации.
