Как на объектах "Казахмыса" пресекают кражи

В области Улытау с прошлого года полицией пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к хищениям с территории ТОО "Корпорация Казахмыс", сообщает Zakon.kz.

Только в текущем году полицейскими раскрыто четыре кражи с крупным ущербом, передает информационный портал Polisia.kz. Так, 7 мая пресечена противоправная деятельность, связанная с хищением топлива с территории компании.

В ходе оперативных мероприятий задержаны лица, подозреваемые в организации хищения и дальнейшей реализации горюче-смазочных материалов. Изъято:

свыше одной тонны топлива;

крупная сумма денег;

транспортные средства;

оружие с боеприпасами;

иные вещественные доказательства, использовавшиеся в противоправной схеме.

"Следствием установлено, что хищение осуществлялось путем фиктивных заправок спецтехники и фальсификации документов. Кроме того, выявлены факты содействия со стороны отдельных работников охранных структур", – говорится в публикации.

