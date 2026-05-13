Снос, штрафы и отключения: в Алматы "зачистят" уличную торговлю

В Алматы усилят борьбу с незаконными киосками и летними площадками. Об этом стало известно после совещания по вопросам демонтажа незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) и функционирования летних площадок при объектах общественного питания, сообщает Zakon.kz.

Руководитель Управления предпринимательства и инвестиций Берикбол Мандибаев в своем отчете акиму Дархану Сатыбалды заявил, что по итогам мониторинга в городе выявлено 1595 незаконных нестационарных торговых объектов, из них 509 размещены на землях государственного фонда, 210 – на частных участках с нарушением целевого назначения и 876 – с нарушением требований утвержденного дизайн-кода города.

Он также отметил, что зачастую такие объекты создают препятствия для пешеходов, нарушают архитектурный облик города и становятся причиной жалоб со стороны населения.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ответ на это аким Алматы поручил принять жесткие меры в отношении незаконных НТО, подчеркнув, что работа по наведению порядка должна проводиться открыто, последовательно и в рамках действующего законодательства.

"В первую очередь ответственность лежит на акимах районов, которым необходимо ежедневно проводить обходы и выявлять нарушения. С начала года демонтировано всего 157 объектов – для города это низкий темп. Следует инициировать отключение электричества и водоснабжения, совместно с полицией привлекать к административной ответственности собственников. Не должно быть никаких исключений. Через месяц жду более ощутимые результаты". Дархан Сатыбалды

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Согласно данным акимата, на сегодня в городе утверждены 142 локации для размещения НТО, до конца года их количество будет увеличено.

Кроме того, в ходе совещания был рассмотрен вопрос регулирования деятельности объектов общественного питания. На сегодня около 30% общепита используют летние площадки.

Однако действующие механизмы регулирования не в полной мере учитывают их временный и некапитальный характер, что приводит к затруднениям при согласовании и возникновению случаев несанкционированного размещения.

"В этой связи Управлением предпринимательства и инвестиций города инициированы изменения в действующие правила, направленные на упрощение процедур для предпринимателей". Пресс-служба акимата Алматы

Чуть ранее мы рассказывали о том, имеют ли право продавцы запрещать оплату картой в Казахстане. Читайте здесь.