Общество

Мадиев ответил на претензии по верификации телефонов

13.05.2026 12:47
Депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинулы 13 мая 2026 года на пленарном заседании палаты поднял вопрос о правовом статусе средств, собранных в рамках прежней схемы верификации мобильных устройств, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен спросил, какой правовой статус имеют средства, которые почти год собирались в рамках прежней схемы верификации мобильных устройств.

"Будет ли дана правовая оценка оснований сбора средств, роли должностных лиц, объема уже собранных денег и вопрос возврата средств государству либо гражданам? И еще один вопрос: почему после поручения премьер-министра от 6 апреля 2026 года не был приостановлен дальнейший сбор денежных средств по прежней схеме?" – дополнил Болатбек Нажметдинулы.

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что система верификации, в целом, показала свою эффективность.

"Мы наблюдаем, что у нас есть информация, что есть рост легального импорта, легальные продажи официальных дилеров также выросли. От разных есть показатели, там где-то на 30, 40, 50% рост у официальных дилеров по разным маркам. Поэтому мы полагаем, что сократился рынок "серых" мобильных устройств. По нашим оценкам, легальный рынок вырос от 30% до где-то 60%. Это первый момент. Для граждан верификация как была, так и остается бесплатной. Граждане ничего не платят", – сказал он.

По словам Мадиева, нет никакой частной монополии и не было задумки образовывать никакую частную монополию.

"Есть понятные критерии, понятные правила. Любая компания, которая может обеспечить соответствующую информационную систему, соответствующие интеграции не только местные, но и международные, могла сегодня оказывать эту услугу. Стоимость, которую они получали в результате этой деятельности – это двусторонние договоренности с импортерами. Это сбор не с граждан, и это двусторонние договоренности импортеров. Тем не менее, мы, в принципе, за счет того, что это как бы реформа не одного года, она также будет продолжаться", – озвучил он.

Мадиев заявил, что за этот год удалось выявить слабые места, выявить какие-то лазейки и где необходимо доработать законодательство.

"Поэтому мы вместе с вами идем сейчас в закон, чтобы данные регуляторные функции принадлежали государству. В законопроекте предусмотрено, что данную функцию будет осуществлять Государственная радиочастотная служба. Поэтому я считаю, что эта реформа все равно приведет к обелению рынка, и данный законопроект он нам поможет", – дополнил зампремьера.

Ранее депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев заявил о резком росте тарифов мобильных операторов в Казахстане и призвал усилить контроль государства за ценами.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
