Дело Данияра Мейрхана прокомментировали в МВД

Фото: gov.kz

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 13 мая 2026 года заявил о прекращении дела о сталкинге в отношении председателя Комитета по противодействию наркопреступности (КПН) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Данияра Мейрхана, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов сообщил, что в отношении Данияра Мейрхана расследовалось уголовное дело по статье 115-1 (Сталкинг). "Производство уголовного дела прекращено. Между тем в суде рассматриваются материалы частного обвинения", – добавил он. 8 апреля 2026 года в социальных сетях появилась информация об отстранении от должности председателя Комитета по противодействию наркопреступности (КПН) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Данияра Мейрхана.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: