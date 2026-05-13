Общество

Дело Данияра Мейрхана прокомментировали в МВД

МВД, Санжар Адилов, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 14:28
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 13 мая 2026 года заявил о прекращении дела о сталкинге в отношении председателя Комитета по противодействию наркопреступности (КПН) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Данияра Мейрхана, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов сообщил, что в отношении Данияра Мейрхана расследовалось уголовное дело по статье 115-1 (Сталкинг).

"Производство уголовного дела прекращено. Между тем в суде рассматриваются материалы частного обвинения", – добавил он.

8 апреля 2026 года в социальных сетях появилась информация об отстранении от должности председателя Комитета по противодействию наркопреступности (КПН) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Данияра Мейрхана.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
