Дело Данияра Мейрхана прокомментировали в МВД
Фото: gov.kz
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 13 мая 2026 года заявил о прекращении дела о сталкинге в отношении председателя Комитета по противодействию наркопреступности (КПН) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Данияра Мейрхана, передает корреспондент Zakon.kz.
Санжар Адилов сообщил, что в отношении Данияра Мейрхана расследовалось уголовное дело по статье 115-1 (Сталкинг).
"Производство уголовного дела прекращено. Между тем в суде рассматриваются материалы частного обвинения", – добавил он.
8 апреля 2026 года в социальных сетях появилась информация об отстранении от должности председателя Комитета по противодействию наркопреступности (КПН) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Данияра Мейрхана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript