Происшествия

В МВД высказались об убийстве студента колледжа в Кызылорде

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 14:07 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в Мажилисе 13 мая 2026 года прокомментировал убийство студента колледжа в Кызылорде, передает корреспондент Zakon.kz.

По данному факту ДП Кызылординской области возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного кодекса.

"Подозреваемый взят под стражу, проводятся следственные действия", – ответил Адилов.

В СМИ ранее появилась информация, что 16-летнего студента нашли мертвым в общежитии в Кызылорде. Инцидент произошел в ночь на 8 мая. Родные подростка уверены, что парень стал жертвой жестокого избиения со стороны студентов старших курсов. Сестра погибшего утверждает, что тело подростка тащили по коридору в крови, после чего спрятали в комнате. Семья погибшего требует привлечь к ответственности не только участников драки, но и сотрудников, отвечавших за безопасность студентов.

12 мая 2026 года стало известно, что молодого парня зарезали в Талгарском районе.

