Данияр Мейрхан отстранен от должности в МВД РК

В социальных сетях появилась информация об отстранении от должности председателя Комитета по противодействию наркопреступности (КПН) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Данияра Мейрхана, сообщает Zakon.kz.

Ее нам подтвердили в пресс-службе МВД РК сегодня, 8 апреля 2026 года.

"Указанное лицо (Данияр Мейрхан. – Прим. ред.) на период проведения проверки отстранено от исполнения служебных обязанностей", – говорится в ответе на запрос редакции.

Ранее в одном из Instagram-аккаунтов опубликовали информацию, что в отношении Данияра Мейрхана после жалоб якобы возбуждено уголовное дело по двум статьям – злоупотребление должностными полномочиями и домогательства.

На это отреагировали в Министерстве внутренних дел РК.

"По обращениям ряда сотрудников материал зарегистрирован в установленном порядке. В соответствии с законодательством каждое обращение подлежит обязательной регистрации и проверке. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью всестороннего и объективного установления всех обстоятельств. Иная информация в интересах проверки не подлежит разглашению", – сообщили в пресс-службе МВД РК накануне, 7 апреля.

Данияр Мейрхан с октября 2024 года был и. о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК. А в августе 2025 года он стал председателем этого комитета.

Отметим, что в конце апреля 2022 года, когда Данияр Мейрхан занимал должность начальника Отдела полиции Тюлькубасского района Департамента полиции Туркестанской области, его заподозрили в мошеннических действиях в особо крупном размере в отношении автосалона. Он был задержан сотрудниками Управления собственной безопасности ДП Шымкента. В начале мая стало известно, что Мейрхана отпустили под залог в 40 млн тенге. Позднее он был временно отстранен от занимаемой должности. А в октябре того же года Мейрхан получил новую должность – командира Полка патрульной полиции Шымкента.