В Казахстане еще не решили вопрос утилизации отходов от деятельности АЭС

Заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов 13 мая 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал вопрос утилизации отработанных топливных элементов атомной электростанции (АЭС), передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, этот вопрос еще предстоит решить.

"Этот вопрос еще окончательно не решен. Законопроектом предусматриваются пункты захоронения. По отработанному ядерному топливу мы изучаем мировую практику, потому что правоприменительная практика везде различная. К примеру, в Финляндии строят глубокие биологические репозитории. В США, несмотря на большое количество ядерных реакторов, до сих пор хранят отработанное ядерное топливо возле станций, на территории АЭС. Потому что при работе ядерного реактора не весь уран выжигается, и при правильной его переработке есть потенциал его повторного использования", – сказал Махамбетов.

Журналисты уточнили у него, к какой модели склоняется Казахстан.

"Этот вопрос пока тоже обсуждается, и пока к единому мнению не пришли. Это сложный технологический процесс, и его нужно изучать в том числе и с точки зрения экономической целесообразности", – ответил Махамбетов.

