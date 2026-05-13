#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.91
544.63
6.26
Общество

В Казахстане еще не решили вопрос утилизации отходов от деятельности АЭС

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 14:29 Фото: pexels
Заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов 13 мая 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал вопрос утилизации отработанных топливных элементов атомной электростанции (АЭС), передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, этот вопрос еще предстоит решить.

"Этот вопрос еще окончательно не решен. Законопроектом предусматриваются пункты захоронения. По отработанному ядерному топливу мы изучаем мировую практику, потому что правоприменительная практика везде различная. К примеру, в Финляндии строят глубокие биологические репозитории. В США, несмотря на большое количество ядерных реакторов, до сих пор хранят отработанное ядерное топливо возле станций, на территории АЭС. Потому что при работе ядерного реактора не весь уран выжигается, и при правильной его переработке есть потенциал его повторного использования", – сказал Махамбетов.

Журналисты уточнили у него, к какой модели склоняется Казахстан.

"Этот вопрос пока тоже обсуждается, и пока к единому мнению не пришли. Это сложный технологический процесс, и его нужно изучать в том числе и с точки зрения экономической целесообразности", – ответил Махамбетов.

О том, как на АЭС будут защищать воду от радиационного загрязнения, читайте в материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
14:44, Сегодня
Почему информация об АЭС может стать секретной – в профильном агентстве назвали причину
АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
14:13, Сегодня
АЭС в Казахстане: как будут защищать воду от радиационного загрязнения
АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
17:25, 20 апреля 2026
Стало известно, какими могут быть третья и четвертая АЭС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Семь рекордов на ЧРК по тяжелой атлетике
15:24, Сегодня
Сразу семь рекордов в одном весе обновили на чемпионате РК тяжёлой атлетике в Талдыкоргане
&quot;Жайык&quot; не прошёл в полуфинал АЛЧ
15:10, Сегодня
Казахстанский "Жайык" проиграл четвертьфинал Лиги чемпионов по волейболу в Индонезии
Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера &quot;Кайсара&quot;
14:55, Сегодня
Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера "Кайсара"
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Индии
14:23, Сегодня
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Индии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: