Стало известно, какими могут быть третья и четвертая АЭС в Казахстане

Фото: pexels

Заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов 20 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал планы строительства АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что в стране запланировано строительство четвертой станции. "Пару дней назад главой государства была утверждена Стратегия развития атомной отрасли до 2050 года, где предусмотрено строительство нескольких АЭС. По третьей и четвертой станциям пока никаких деталей не могу рассказать. Но скажу, что для одной из АЭС рассматривается возможность применения маломодульных реакторов, а также реакторов малой и средней мощности", – сказал Махамбетов. Правда, назвать место строительства третьей и четвертой станций он не смог. "Где будут строиться третья и четвертая АЭС, пока сказать не могу. Все будет зависеть от той потребности, которая будет складываться в перспективе", – добавил спикер. Ранее Махамбетов прокомментировал затянувшиеся сроки строительства первой АЭС.

