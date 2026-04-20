#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
469.52
553.75
6.15
Общество

Стало известно, какими могут быть третья и четвертая АЭС в Казахстане

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 17:25 Фото: pexels
Заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов 20 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал планы строительства АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что в стране запланировано строительство четвертой станции.

"Пару дней назад главой государства была утверждена Стратегия развития атомной отрасли до 2050 года, где предусмотрено строительство нескольких АЭС. По третьей и четвертой станциям пока никаких деталей не могу рассказать. Но скажу, что для одной из АЭС рассматривается возможность применения маломодульных реакторов, а также реакторов малой и средней мощности", – сказал Махамбетов.

Правда, назвать место строительства третьей и четвертой станций он не смог.

"Где будут строиться третья и четвертая АЭС, пока сказать не могу. Все будет зависеть от той потребности, которая будет складываться в перспективе", – добавил спикер.

Ранее Махамбетов прокомментировал затянувшиеся сроки строительства первой АЭС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Успеет ли Казахстан построить АЭС к указанным ранее срокам – комментарий профильного агентства
Стала известна примерная стоимость первой АЭС в Казахстане
В Алматинской области могут построить две АЭС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Звезду казахского бокса Торехана Сабырхана наказали после первого поражения в карьере
Определился следующий соперник Бейбита Жукаева на турнире в Южной Корее
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: