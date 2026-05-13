АЭС в Казахстане: как будут защищать воду от радиационного загрязнения

Заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов 13 мая 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал вопрос защиты воды от радиации при работе атомной электростанции (АЭС), передает корреспондент Zakon.kz.

Он объяснил, что этот процесс будет обеспечиваться за счет модели реакторов.

"Тот тип реактора, который планируется к строительству на первой АЭС, это реактор поколения 3+, водяной энергетический реактор. Он состоит из двух закрытых контуров, и вода там требуется только для охлаждения конденсатора. То есть вода извне никак не может соприкасаться с основными зонами реактора. Соответственно, вода никак не может быть загрязнена, быть радиоактивной", – заверил Махамбетов.

Он также объяснил, что после отработки вода будет испаряться.

"Предполагаются различные методы охлаждения конденсатора – мокрые "градирники" и сухие. По мокрым, как показывает мировая практика, невозвратные потери для станции с двумя реакторами мощностью 1,2 тысячи мегаватт составляют около 60 млн кубометров в год. Это естественное испарение, которое будет образовываться", – добавил представитель агентства.

