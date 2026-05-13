Почему информация об АЭС может стать секретной – в профильном агентстве назвали причину

Заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов 13 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса разъяснил, почему информация об атомной электростанции (АЭС) может получить статус государственного секрета, передает корреспондент Zakon.kz.

Он объяснил это возможным нежеланием поставщиков делиться характеристиками своего оборудования.

"При строительстве АЭС возможно будет использоваться различное оборудование. И возможно, поставщики не захотят, чтобы их стоимостные характеристики были раскрыты его конкурентам, либо третьей стороне. Соответственно, такие вещи, возможно, будут подпадать (под секретность – Прим. ред.)", – сказал Махамбетов.

Он подчеркнул, что сейчас не сможет озвучить полный перечень всех причин, но это один из гипотетических сценариев, в рамках которых такое ограничение может быть введено.

