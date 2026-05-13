Общество

Жара до +33°С и без дождей: обновленный прогноз для Алматы, Астаны и Шымкента

Весна, потепление, весна в Алматы, виды города Алматы, фонтаны в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 15:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды для трех крупнейших городов страны на ближайшие дни. С 14 по 16 мая 2026 года в Астане, Алматы и Шымкенте осадков не прогнозируется, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 14 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.
  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +1+3°С, на поверхности почвы заморозки -2°С, днем +21+23°С.
  • 16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +23+25°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С.
  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.
  • 16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 14 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +27+29°С.
  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.
  • 16 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С. 

Ранее метеорологи рассказывали, что по всему Казахстану в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозами, туман, сильный ветер и температурные качели от +35°С до -6°С.

Анастасия Московчук
