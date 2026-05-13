Жара до +33°С и без дождей: обновленный прогноз для Алматы, Астаны и Шымкента
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды для трех крупнейших городов страны на ближайшие дни. С 14 по 16 мая 2026 года в Астане, Алматы и Шымкенте осадков не прогнозируется, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 14 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.
- 15 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +1+3°С, на поверхности почвы заморозки -2°С, днем +21+23°С.
- 16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +23+25°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С.
- 15 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.
- 16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 14 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +27+29°С.
- 15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.
- 16 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С.
Ранее метеорологи рассказывали, что по всему Казахстану в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозами, туман, сильный ветер и температурные качели от +35°С до -6°С.
