Дожди или солнце: обновленный прогноз на выходные для Алматы, Астаны и Шымкента

Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на 11-13 апреля 2026 года для трех крупнейших городов страны. Дожди с грозами ожидаются только в Астане, тогда как в Алматы и Шымкенте все три дня будет солнечно и тепло, сообщает Zakon.kz.

Астана 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Днем порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С.

12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С.

13 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +14+16°С. Алматы 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

12-13 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С. Шымкент 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +24+26°С.

13 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

