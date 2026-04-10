Дожди или солнце: обновленный прогноз на выходные для Алматы, Астаны и Шымкента
Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на 11-13 апреля 2026 года для трех крупнейших городов страны. Дожди с грозами ожидаются только в Астане, тогда как в Алматы и Шымкенте все три дня будет солнечно и тепло, сообщает Zakon.kz.
Астана
- 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Днем порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С.
- 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С.
- 13 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +14+16°С.
Алматы
- 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.
- 12-13 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.
Шымкент
- 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.
- 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +24+26°С.
- 13 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.
Материал по теме
В Казахстане зафиксировали новый температурный рекорд спустя 109 лет
О погоде по всей стране можно узнать, перейдя по этой ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript