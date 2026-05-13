У казахстанцев воруют данные и деньги с телефонов по одному звонку – предупреждение полиции

Казахстанцев 13 мая 2026 года предупредили о новой уловке мошенников, сообщает Zakon.kz.

В Северном Казахстане людям звонят от имени различных IT-компаний и предлагают установить "антивирусную программу". Но на самом деле жертва устанавливает на свой телефон приложение удаленного доступа. Оно позволяет мошенникам управлять телефоном потерпевшего и снимать средства со всех его счетов. Суммы ущерба составили от 560 тысяч до 2 миллионов тенге.

Полицейские напоминают: нельзя устанавливать приложения из незнакомых источников. Мошенники могут обещать что угодно, к примеру, программу, которая якобы поможет быстро рефинансировать и аннулировать кредиты.

Итог один: человек устанавливает себе "AnyDesk", "TeamViewer", "HopToDesk", "AirDroidControl" или любое другое приложение удаленного доступа и теряет свои сбережения.

Всего с начала года в СКО зарегистрировано 214 фактов интернет-мошенничества.

Генеральная прокуратура 13 мая предупредила казахстанцев о том, что владельцы iPhone - под угрозой аферистов.