Тарифы взлетели до 300%: в Мажилисе поспорили о ценах на мобильную связь

Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев 13 мая 2026 года на пленарном заседании палаты заявил о резком росте тарифов мобильных операторов в Казахстане и призвал усилить контроль государства за ценами, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Нартай Сарсенгалиев заявил, что с 2022 года тарифы операторов связи в Казахстане выросли от 20% до 90%, при этом у отдельных сотовых операторов повышение составило от 3% до 300%, а у некоторых – от 14% до 75%.

"Я каждый раз говорил, что необходимо решить этот вопрос. Но сейчас вы говорите, что это частная собственность, частный бизнес, и вы не можете их проверять. Если вы говорите, что мы не входим в Предпринимательский кодекс, я хочу сказать, что операторы связи могут устанавливать свои тарифы, но эти тарифы должны проверяться вашим ведомством. Государство как-то должно контролировать это все. И здесь мы каждый раз не можем найти ответ на вопрос, который уже давно задает народ. Кто страдает? Конечно, это народ, мы. И вот скажите, если мы внесем такую норму, вы будете нас поддерживать?" – озвучил мажилисмен.

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что в Казахстане действуют разные тарифные планы, включая социальные, и в течение последних двух лет цены на социальные тарифы не повышались.

"А насчет повышения тарифов в целом – да, конечно, такая тенденция есть. И здесь, конечно, были объективные факторы, влияющие на повышение цен. Это инфраструктура. Нам необходимо инвестировать в инфраструктуру очень крупные средства. Мы осуществляем переход с 4G на 5G. И, конечно же, мы хотим, чтобы доступ был и в сельских населенных пунктах. Мы протягиваем интернет. Это все требует инвестиций", – озвучил Мадиев.

Он также сообщил, что за последние годы потребление интернет-трафика в Казахстане выросло на 70%. При этом, если рассчитывать стоимость одного гигабайта за последние три года, то, по его словам, фактически тарифы не выросли, а даже подешевели примерно на 15% – в текущем году стоимость одного гигабайта составляет около 82 тенге.

"Также, как я уже отметил, у нас есть инфраструктура. И все факторы, которые влияют на развитие инфраструктуры, они тоже дорожают. И для нас, и для граждан в том числе. У нас есть специальные тарифы. И через eGov, через мессенджер Aitu, через эти приложения у вас есть доступ к интернету. Также насчет антимонопольного контроля – усиление антимонопольного контроля мы поддерживаем. И в дальнейшем мы готовы к этому. И насчет тарифов мобильной связи тоже", – сказал он.

28 июля 2026 года стало известно, что анализировать качество сотовой связи при помощи ИИ начнут в Казахстане.