#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.91
544.63
6.26
Финансы

Тарифы взлетели до 300%: в Мажилисе поспорили о ценах на мобильную связь

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 12:34 Фото: pexels
Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев 13 мая 2026 года на пленарном заседании палаты заявил о резком росте тарифов мобильных операторов в Казахстане и призвал усилить контроль государства за ценами, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Нартай Сарсенгалиев заявил, что с 2022 года тарифы операторов связи в Казахстане выросли от 20% до 90%, при этом у отдельных сотовых операторов повышение составило от 3% до 300%, а у некоторых – от 14% до 75%.

"Я каждый раз говорил, что необходимо решить этот вопрос. Но сейчас вы говорите, что это частная собственность, частный бизнес, и вы не можете их проверять. Если вы говорите, что мы не входим в Предпринимательский кодекс, я хочу сказать, что операторы связи могут устанавливать свои тарифы, но эти тарифы должны проверяться вашим ведомством. Государство как-то должно контролировать это все. И здесь мы каждый раз не можем найти ответ на вопрос, который уже давно задает народ. Кто страдает? Конечно, это народ, мы. И вот скажите, если мы внесем такую норму, вы будете нас поддерживать?" – озвучил мажилисмен.

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что в Казахстане действуют разные тарифные планы, включая социальные, и в течение последних двух лет цены на социальные тарифы не повышались.

"А насчет повышения тарифов в целом – да, конечно, такая тенденция есть. И здесь, конечно, были объективные факторы, влияющие на повышение цен. Это инфраструктура. Нам необходимо инвестировать в инфраструктуру очень крупные средства. Мы осуществляем переход с 4G на 5G. И, конечно же, мы хотим, чтобы доступ был и в сельских населенных пунктах. Мы протягиваем интернет. Это все требует инвестиций", – озвучил Мадиев.

Он также сообщил, что за последние годы потребление интернет-трафика в Казахстане выросло на 70%. При этом, если рассчитывать стоимость одного гигабайта за последние три года, то, по его словам, фактически тарифы не выросли, а даже подешевели примерно на 15% – в текущем году стоимость одного гигабайта составляет около 82 тенге.

"Также, как я уже отметил, у нас есть инфраструктура. И все факторы, которые влияют на развитие инфраструктуры, они тоже дорожают. И для нас, и для граждан в том числе. У нас есть специальные тарифы. И через eGov, через мессенджер Aitu, через эти приложения у вас есть доступ к интернету. Также насчет антимонопольного контроля – усиление антимонопольного контроля мы поддерживаем. И в дальнейшем мы готовы к этому. И насчет тарифов мобильной связи тоже", – сказал он.

28 июля 2026 года стало известно, что анализировать качество сотовой связи при помощи ИИ начнут в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
12:54, 06 января 2026
В Минцифры объяснили, на что пошло повышение тарифов мобильных операторов
Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
19:01, 26 декабря 2025
Власти проверяют обоснованность роста цен на мобильную связь
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
12:12, Сегодня
Автодозвон могут отменить в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский киберспортсмен сотворил историческое событие
12:18, Сегодня
Казахстанский киберспортсмен сотворил историческое событие
Костов может возглавить &quot;Кайсар&quot;
11:46, Сегодня
Уволенный из "Актобе" наставник может вновь возглавить клуб КПЛ
Чемпион Almaty Open оказался круче Карлоса Алькараса в текущем году
11:21, Сегодня
Чемпион Almaty Open оказался круче Карлоса Алькараса в текущем году
Стал известен новый главный тренер &quot;Иртыша&quot;
10:47, Сегодня
Стал известен новый главный тренер "Иртыша"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: