#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
479.02
551.11
5.82
Общество

В Казахстане могут ввести новый вид пособия

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 18:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Адиль Жубанов на пленарном заседании Мажилиса 18 марта 2026 года рассказал о важности поддержки опекунов людей с инвалидностью, передает корреспондент Zakkon.kz.

Мажилисмен указал на проблему отсутствия должной социальной защиты опекунов совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, в том числе инвалидов II и III групп, включая лиц с психическими заболеваниями.

"Их лечение, бытовое обеспечение, защита интересов и правовое представительство полностью возложены на опекуна. Фактически опекун берет на себя круглосуточную ответственность за жизнь и безопасность такого человека. Однако действующая система социальной поддержки не предусматривает для этих граждан даже базовых социальных гарантий", – сетует депутат.

В результате человек, осуществляющий постоянный уход за недееспособным взрослым инвалидом, по его словам, лишается возможности формировать пенсионные накопления и в будущем сам оказывается в зоне социального риска.

В пример он привел международную практику, в том числе страны Европейского союза и государств ОЭСР, где уход за недееспособными взрослыми признается социально значимой деятельностью. В ряде стран предусмотрены компенсационные выплаты, зачет периода ухода в трудовой стаж и уплата пенсионных взносов государством.

В этой связи Адиль Жубанов предлагает правительству:

  • установить государственную выплату опекунам совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными;
  • включить период опеки в трудовой стаж;
  • осуществлять пенсионные взносы за счет государства на период ухода;
  • закрепить правовой статус данной категории опекунов как субъекта социальной защиты.
"По сути, речь идет о людях, которые ежедневно выполняют сложнейшую социальную функцию государства – обеспечивают уход за гражданами, полностью утратившими способность к самостоятельной жизни. Но сегодня складывается парадоксальная ситуация, когда государство признает необходимость поддержки людей с инвалидностью, однако фактически не поддерживает тех, кто обеспечивает им ежедневную жизнь и уход. И если мы действительно говорим о принципах справедливого и социального государства, то труд таких опекунов должен быть признан, поддержан и защищен на законодательном уровне", – считает парламентарий.

Ранее депутат Николай Арсютин предложил ввести в Казахстане дополнительные меры социальной поддержки волонтеров.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В Казахстане могут ввести проверку госслужащих на наркотики
11:24, Сегодня
В Казахстане могут ввести проверку госслужащих на наркотики
Разработать госпрограмму развития малой авиации в Казахстане предлагает депутат
15:33, Сегодня
Разработать госпрограмму развития малой авиации в Казахстане предлагает депутат
Страховать жизнь и здоровье волонтеров предлагают в Казахстане
18:21, Сегодня
Страховать жизнь и здоровье волонтеров предлагают в Казахстане
Последние
Популярные
Читайте также
"Черчесов в него верит": агент Кенжебека – о недостатке практики в "Ахмате"
18:35, Сегодня
"Черчесов в него верит": агент Кенжебека – о недостатке практики в "Ахмате"
IIHF перенесла чемпионаты мира по хоккею в Кувейте и ОАЭ из‑за ситуации в регионе
18:10, Сегодня
IIHF перенесла чемпионаты мира по хоккею в Кувейте и ОАЭ из‑за ситуации в регионе
Боксёр из Казахстана выйдет в ринг через четыре дня после завершения дисквалификации
17:49, Сегодня
Боксёр из Казахстана выйдет в ринг через четыре дня после завершения дисквалификации
Делегация КФФ поучаствовала в программе обмена опытом от УЕФА в Швейцарии
17:48, Сегодня
Делегация КФФ поучаствовала в программе обмена опытом от УЕФА в Швейцарии
