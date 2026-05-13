Общество

Бездомный мужчина с отверткой "охотился" на иностранцев на границе Казахстана – видео

В Туркестанской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который с отверткой в руках вымогал деньги у иностранцев. Инцидент произошел на приграничном пункте пропуска "Капланбек" в Сарыагашском районе, передает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции Туркестанской области, подозреваемым оказался 43-летний неработающий житель региона, не имеющий постоянного места жительства.

Вооруженный отверткой злоумышленник требовал наличность у пересекающих границу иностранцев, однако его действия были оперативно пресечены правоохранителями.

"По факту противоправных действий на пункте пропуска "Капланбек" Сарыагашского района Туркестанской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Сарыагашского района ДП Туркестанской области", – прокомментировали инцидент в пресс-службе ДП 13 мая 2026 года корреспонденту Zakon.kz.

В полиции также добавили, что по данному факту проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

В ведомстве подчеркнули, что вопросы обеспечения безопасности и общественного порядка на приграничных территориях, особенно в отношении лиц, пересекающих государственную границу, находятся на особом контроле руководства.

Ранее сообщалось, что мужчина хлопнул девушку по ягодицам в Атырау.

