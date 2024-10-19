Отключение электричества стало причиной затора на границе Казахстана

В Комитете государственных доходов объяснили причину автомобильного затора, который образовался на приграничных пунктах пропуска в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

На работу КПП повлияла чрезвычайная ситуация, случившаяся на электроподстанциях региона 15 октября 2024 года.

"В результате этого сбоя произошла остановка подачи электроэнергии в Махтааральском и Келесском районах, что повлияло на работу пунктов пропуска "Атамекен" и "Б. Конысбаева", – пояснили в ведомстве.

С момента отключения электричества связь на таможенных постах функционировала с перебоями, что затруднило оформление документов и работу системы интегрированного контроля, в том числе электронную очередь. Это стало причиной приостановки перемещения транспорта в обоих направлениях и привело к образованию скопления автомобилей перед пунктами пропуска.

В КГД заявили, что приняли меры для оперативного урегулирования ситуации. Пункты пропуска перешли на усиленный режим работы с привлечением сотрудников из других смен.

"Учитывая пропускную способность поста "Б. Конысбаева" до 1000 единиц в обе стороны, мы ожидаем, что проблема будет решена в кратчайшие сроки", – ответили в ведомстве.

Ранее в Комитете государственных доходов Казахстана предупредили о возможных ограничениях на автомобильном пункте пропуска "Таскала" в связи с капитальным ремонтом дороги на сопредельной территории Российской Федерации.