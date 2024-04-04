Иностранцам помогали незаконно пересечь границу Казахстана

В Туркестанской области полицейские пресекли преступную деятельность группы людей, занимавшихся оказанием помощи иностранцам, имеющим нарушения миграционного законодательства, по пересечению границы через пограничные посты, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в областном департаменте полиции.

"По подозрению в организации незаконной миграции оперативники задержали девять подозреваемых, из которых две женщины и семеро мужчин, одна из них – гражданка Узбекистана, а остальные – местные жители. Также в полицию стражи порядка доставили шесть граждан Узбекистана", – говорится в сообщении.

В ходе обыска полицейские изъяли у подозреваемых документы и шесть загранпаспортов, охотничье ружье с патронами, два свертка с наркотическим средством, 16 мобильных телефонов, около 500 тыс. тенге, 250 тыс. узбекских сумов и другие вещественных доказательства.

Как отмечается, по факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

2 апреля 2024 года стало известно, что более 800 трудовых мигрантов депортировали из Шымкента. Сотрудники прокуратуры города в рамках анализа миграционного законодательства выявили факты предоставления иностранным гражданам поддельных медицинских справок и страховых полюсов. Подробности здесь.