"Сама спровоцировала": мужчина хлопнул девушку по ягодицам в Атырау

В Атырау задержали 36-летнего мужчину, который ударил прохожую и обвинил ее в "провокации". Несмотря на угрозу вызова полиции, нарушитель отказался покидать место инцидента, после чего был водворен под стражу за хулиганство, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел после рабочего дня, когда две подруги стояли на тротуаре. По словам пострадавшей, незнакомец подошел к ним и без причины позволил себе непристойный жест.

В ответ на замечание мужчина начал вести себя вызывающе: смеялся, кривлялся и всячески демонстрировал гордость за свой поступок.

"Неизвестный мужчина, проходя мимо нас, без причины ударил мою подругу по ягодицам. Мы стояли и спокойно разговаривали после работы. Она не растерялась, хлопнула его по плечу и спросила, считает ли он такой поступок нормальным. В ответ он лишь смеялся, кривлялся и показывал всем своим видом, будто гордится своим поведением. Когда мы сказали, что вызовем сотрудников полиции, он посмеялся и заявил, что будет сидеть неподалеку и ждать", – написала жительница Атырау в соцсети Threads.

Позже горожанин подошел к подругам снова, на этот раз обвинив их в том, что они сами его "спровоцировали". Пострадавшая выразила возмущение такой логикой, отметив, что ее подруга находится в положении и они просто спокойно разговаривали на улице.

"Спустя время он снова подошел к нам и начал говорить, что это мы его "провоцируем".Только чем именно? Подруга в положении, мы просто вышли после работы поговорить. Получается, теперь обычный разговор на улице – это "провокация" для таких ненормальных людей? На нашем месте могла оказаться маленькая девочка, которая не смогла бы постоять за себя. Пусть люди знают таких "героев" в лицо. И пусть каждому его знакомому, другу, подруге и семье будет стыдно за человека, который позволяет себе подобное поведение", – добавила пострадавшая.

В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что личность нарушителя уже установлена. За хулиганские действия в общественном месте 36-летний житель города был задержан.

"Собранные в отношении него материалы будут направлены в суд для принятия законного решения. Управление полиции города Атырау призывает жителей соблюдать общественный порядок, с уважением относиться к спокойствию и безопасности окружающих граждан", – прокомментировали инцидент в пресс-службе ДП 13 мая 2026 года корреспонденту Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина приставал к девочкам в Семее и угрожал изнасилованием.