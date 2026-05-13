"Сама спровоцировала": мужчина хлопнул девушку по ягодицам в Атырау
Инцидент произошел после рабочего дня, когда две подруги стояли на тротуаре. По словам пострадавшей, незнакомец подошел к ним и без причины позволил себе непристойный жест.
В ответ на замечание мужчина начал вести себя вызывающе: смеялся, кривлялся и всячески демонстрировал гордость за свой поступок.
"Неизвестный мужчина, проходя мимо нас, без причины ударил мою подругу по ягодицам. Мы стояли и спокойно разговаривали после работы. Она не растерялась, хлопнула его по плечу и спросила, считает ли он такой поступок нормальным. В ответ он лишь смеялся, кривлялся и показывал всем своим видом, будто гордится своим поведением. Когда мы сказали, что вызовем сотрудников полиции, он посмеялся и заявил, что будет сидеть неподалеку и ждать", – написала жительница Атырау в соцсети Threads.
Позже горожанин подошел к подругам снова, на этот раз обвинив их в том, что они сами его "спровоцировали". Пострадавшая выразила возмущение такой логикой, отметив, что ее подруга находится в положении и они просто спокойно разговаривали на улице.
"Спустя время он снова подошел к нам и начал говорить, что это мы его "провоцируем".Только чем именно? Подруга в положении, мы просто вышли после работы поговорить. Получается, теперь обычный разговор на улице – это "провокация" для таких ненормальных людей? На нашем месте могла оказаться маленькая девочка, которая не смогла бы постоять за себя. Пусть люди знают таких "героев" в лицо. И пусть каждому его знакомому, другу, подруге и семье будет стыдно за человека, который позволяет себе подобное поведение", – добавила пострадавшая.
В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что личность нарушителя уже установлена. За хулиганские действия в общественном месте 36-летний житель города был задержан.
"Собранные в отношении него материалы будут направлены в суд для принятия законного решения. Управление полиции города Атырау призывает жителей соблюдать общественный порядок, с уважением относиться к спокойствию и безопасности окружающих граждан", – прокомментировали инцидент в пресс-службе ДП 13 мая 2026 года корреспонденту Zakon.kz.
