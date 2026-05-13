Общество

Железная труба рухнула на голову ребенку в Актау и проломила череп

Труба проломила череп 7-летнему мальчику в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 18:56
Труба проломила череп 7-летнему мальчику в Актау. Врачи провели сложнейшую операцию и спасли жизнь ребенку, на которого упала тяжелая железная конструкция, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, 10 мая семилетний мальчик из села Курык экстренно поступил в многопрофильную детскую больницу Мангистауской области после тяжелой травмы – ему на голову упала железная труба.

"Состояние пациента было крайне тяжелым. Врачи диагностировали: открытую черепно-мозговую травму, многооскольчатый вдавленный перелом черепа, ушиб головного мозга, пневмоцефалию, ликворею, выраженный отек мозга, тяжелый травматический шок и постгеморрагическую анемию", – рассказали в больнице.

Ребенка попал в реанимацию. Под руководством нейрохирурга Ербола Кенжевалова была проведена экстренная операция. Медики выполнили трепанацию черепа, удалили вдавленные костные фрагменты и провели пластику твердой мозговой оболочки. Операция длилась больше двух часов и завершилась успешно.

Железная труба рухнула на голову ребенку в Актау и проломила череп, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 18:56

Фото: Многопрофильная детская больница Мангистауской области

Состояние пациента стабилизировалось. Мальчик пришел в сознание, самостоятельно ест и узнает родителей. Врачи продолжают наблюдение за ним.

В январе 2026 года врачи спасли восьмимесячного ребенка в Туркестане, у которого печень проткнула игла.

