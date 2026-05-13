Общество

Пассажиры устроили дебош на нескольких авиарейсах Казахстана

Пассажиры устроили дебош на нескольких авиарейсах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 19:10 Фото: ДП на транспорте
Сразу два авиапассажира в аэропорту Астаны оказались под арестом после неадекватного поведения на борту и в зоне посадки. Один из пассажиров мешал экипажу во время рейса из Алматы, а второй оскорблял сотрудников авиакомпании при посадке, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками Управления полиции на транспорте в аэропорту Астаны пресечены факты нарушения общественного порядка на борту воздушных судов и в зоне посадки пассажиров.

Так, по прилете рейса сообщением "Алматы – Астана" представители авиакомпании передали полицейским "деструктивного" пассажира. Им оказался 37-летний астанчанин, который во время полета находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина самовольно пересаживался на чужие места, нарушал правила поведения и игнорировал требования экипажа.

"Правонарушитель доставлен в дежурную часть и привлечен к ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также за нарушение правил поведения на воздушном судне. Решением суда мужчина арестован на трое суток", – пояснили стражи порядка.

Аналогичный инцидент произошел во время посадки на рейс сообщением "Астана – Шымкент". В этот раз пьяный 35-летний житель Шымкента выражался нецензурной бранью в адрес работников авиакомпании.

"Своими действиями гражданин выразил явное неуважение к окружающим и нарушил покой других пассажиров. Подобные противоправные действия не остались без правовой оценки – мужчина привлечен к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство. По решению суда ему назначен арест сроком на пять суток".ДП на транспорте

В Департаменте полиции на транспорте напоминает, что безопасность полетов и защита граждан от агрессивного поведения являются абсолютным приоритетом. Любые попытки нарушения общественного порядка на объектах транспорта будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством.

11 мая пассажиров эвакуировали после возгорания шасси в аэропорту Катманду. Инцидент произошел с самолетом Turkish Airlines, выполнявшим рейс из Стамбула в Катманду. По предварительным данным, на лайнере Airbus A330 воспламенилась шина правой основной стойки шасси непосредственно во время приземления.

