Общество

"Мототранспорт – источник повышенной опасности": полиция обратилась к казахстанцам

Полицейские предупредили родителей касательно мототехники, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 22:51 Фото: pixabay
Акмолинские полицейские предупредили родителей о рисках, связанных с использованием мототехники подростками. С наступлением тепла на дорогах растет число ДТП, так как несовершеннолетние зачастую игнорируют правила безопасности и не осознают ответственности за рулем, сообщает Zakon.kz.

В качестве примера в ведомстве привели недавний инцидент: в минувшие праздничные дни в Аккольском районе произошло ДТП с участием мотоцикла, которым управлял несовершеннолетний.

В результате аварии сам водитель и его пассажир получили различные травмы и были госпитализированы.

"Сотрудники полиции обращаются к родителям с убедительной просьбой усилить контроль за детьми и не допускать их к управлению мототранспортом без соответствующего обучения, водительского удостоверения и навыков безопасного вождения. Мототранспорт – источник повышенной опасности, а его использование без соблюдения правил дорожного движения и защитной экипировки может привести к тяжелым последствиям. Допуская несовершеннолетних к управлению мотоциклами и мопедами, взрослые подвергают риску не только их жизнь и здоровье, но и безопасность других участников дорожного движения".ДП Акмолинской области

В полиции напомнили, что езда без водительского удостоверения, шлема и защиты недопустима. Правоохранители призывают родителей проявлять ответственность, так как именно их контроль способен предотвратить трагедию.

Ранее пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана распространила важное предупреждение для водителей мопедов.

