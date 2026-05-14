Убийство подростка, которое не могли раскрыть 14 лет, получило неожиданную развязку – заявление МВД

В Кызылординской области полицейские раскрыли убийство, совершенное 14 лет назад. Об этом сегодня, 14 мая 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Подробности раскрыл заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Руслан Назаров:

"Трагедия произошла в октябре 2012 года в пос. Жосалы Кармакшинского района. Во время групповой драки ножевое ранение получил несовершеннолетний. Подростка доставили в районную больницу, однако спасти его не удалось – он скончался, не приходя в сознание. Сразу после происшествия все участники конфликта были установлены и проверены. Однако из-за отсутствия прямых доказательств и свидетелей преступление долгие годы оставалось нераскрытым".

В текущем году, как отметил замначальника, благодаря кропотливой работе следственно-оперативной группы удалось установить важного свидетеля и восстановить полную картину произошедшего.

"В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался один из участников той драки, который уже отбывал наказание за совершение другого тяжкого преступления. Для проведения необходимых следственных действий подозреваемый был этапирован в СИЗО Кызылорды. Под тяжестью собранных доказательств он признался в содеянном. Установлено, что причиной преступления стали неприязненные отношения и конфликт между молодыми людьми". Руслан Назаров

В настоящее время, по словам спикера, подозреваемый находится под стражей.

"Уголовное дело направлено в суд", – заключил Руслан Назаров.

В МВД подчеркнули, что расследование преступлений прошлых лет продолжается на постоянной основе, а виновные рано или поздно отвечают перед законом.

