#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.63
547.69
6.36
События

Убийство подростка, которое не могли раскрыть 14 лет, получило неожиданную развязку – заявление МВД

убийство, подозреваемый, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 10:44 Фото: YouTube/mvdkontent
В Кызылординской области полицейские раскрыли убийство, совершенное 14 лет назад. Об этом сегодня, 14 мая 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Подробности раскрыл заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Руслан Назаров:

"Трагедия произошла в октябре 2012 года в пос. Жосалы Кармакшинского района. Во время групповой драки ножевое ранение получил несовершеннолетний. Подростка доставили в районную больницу, однако спасти его не удалось – он скончался, не приходя в сознание. Сразу после происшествия все участники конфликта были установлены и проверены. Однако из-за отсутствия прямых доказательств и свидетелей преступление долгие годы оставалось нераскрытым".

В текущем году, как отметил замначальника, благодаря кропотливой работе следственно-оперативной группы удалось установить важного свидетеля и восстановить полную картину произошедшего.

"В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался один из участников той драки, который уже отбывал наказание за совершение другого тяжкого преступления. Для проведения необходимых следственных действий подозреваемый был этапирован в СИЗО Кызылорды. Под тяжестью собранных доказательств он признался в содеянном. Установлено, что причиной преступления стали неприязненные отношения и конфликт между молодыми людьми".Руслан Назаров

В настоящее время, по словам спикера, подозреваемый находится под стражей.

"Уголовное дело направлено в суд", – заключил Руслан Назаров.

В МВД подчеркнули, что расследование преступлений прошлых лет продолжается на постоянной основе, а виновные рано или поздно отвечают перед законом.

12 мая 2026 года стало известно, что казахстанский следователь поставила точку в резонансном деле об убийстве 2015 года в России.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
10:59, Сегодня
Трагедия в Актау: в ДТП со служебным авто полиции погиб ребенок
убийство семьи
15:16, 10 марта 2026
Тайное исчезновение и убийство семьи в Атырауской области: в МВД раскрыли мотив и новые подробности
сотрудники МВД РК, задержанные
17:24, 30 апреля 2026
МВД раскрыло криминальную схему обогащения: задержаны 13 человек, ущерб составил 190 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нуржат Бекназар
11:33, Сегодня
Индия лишила Казахстан "золота" чемпионата Азии по боксу
Таркович о поражении в Кубке РК
11:28, Сегодня
Наставник "Актобе" назвал причины вылета клуба из Кубка Казахстана
Кирилл Альшевский высказался после ухода из &quot;Иртыша&quot;
10:51, Сегодня
Кирилл Альшевский высказался после ухода из "Иртыша"
Обзор матча Рыбакина - Свитолина в Риме
10:43, Сегодня
Свитолина спасла 16 брейк-поинтов: WTA оценила волевую победу украинки над Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: