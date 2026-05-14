В Минтруда прокомментировали данные о снижении средней зарплаты казахстанцев
Фото: freepik
Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев 14 мая 2026 года на брифинге в Сенате прокомментировал снижение средней зарплаты казахстанцев в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты привели данные Бюро национальной статистики, согласно которым в I квартале 2026 года средняя зарплата уменьшилась в сравнении с концом 2025 года.
"На зарплату, вы же знаете, много факторов влияет. Все другие доходы, которые работодатель перечисляет, это потом доходы считаются. В том числе премия и другие выплаты. Возможно, это с начала самого бюджетного периода", – сказал Туякбаев.
Конкретную причину снижения средней зарплаты он назвать не смог.
"Я сейчас не могу вам ответить, с чем это именно связано. В Бюро национальной статистики, скорее всего, структурно скажут. Мы постараемся объяснить, почему в прошлом году немного больше было", – пообещал вице-министр.
