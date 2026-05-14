В Минтруда назвали наиболее востребованных в Казахстане специалистов

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев 14 мая 2026 года на брифинге в Сенате озвучил ситуацию на казахстанском рынке труда, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, сейчас только на Enbek.kz, не считая другие платформы, порядка 112 тысяч свободных вакансий.

"Востребованные направления – это технические специальности, инженеры, также есть спрос на рабочие профессии. Вы знаете, в 2025 году глава государства год рабочих профессий объявил, мы эту тенденцию продолжаем, и спрос на эти профессии до сих пор есть", – сказал Туякбаев.

Большую роль в успешном поиске работы играет квалификация самого сотрудника, считает он.

"Вы же знаете, квалифицированного хорошего стоматолога, электрика, укладчика пола очень тяжело найти. Все зависит от квалификации. Если человек квалифицирован и знает все сферы, свою работу на 100%, и может внести вклад в развитие компании или работодателя, для него соответствующая заработная плата и выплачивается", – добавил вице-министр.

