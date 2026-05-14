#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.63
547.69
6.36
Общество

В Минтруда назвали наиболее востребованных в Казахстане специалистов

Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 11:51 Фото: Zakon.kz
Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев 14 мая 2026 года на брифинге в Сенате озвучил ситуацию на казахстанском рынке труда, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, сейчас только на Enbek.kz, не считая другие платформы, порядка 112 тысяч свободных вакансий.

"Востребованные направления – это технические специальности, инженеры, также есть спрос на рабочие профессии. Вы знаете, в 2025 году глава государства год рабочих профессий объявил, мы эту тенденцию продолжаем, и спрос на эти профессии до сих пор есть", – сказал Туякбаев.

Большую роль в успешном поиске работы играет квалификация самого сотрудника, считает он.

"Вы же знаете, квалифицированного хорошего стоматолога, электрика, укладчика пола очень тяжело найти. Все зависит от квалификации. Если человек квалифицирован и знает все сферы, свою работу на 100%, и может внести вклад в развитие компании или работодателя, для него соответствующая заработная плата и выплачивается", – добавил вице-министр.

О том, сколько казахстанцев могут остаться без работы из-за искусственного интеллекта, читайте в материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные
11:18, Сегодня
В Минтруда прокомментировали данные о снижении средней зарплаты казахстанцев
Безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, попрошайничество
11:30, Сегодня
До 400 тысяч казахстанцев могут лишиться работы из-за ИИ
Ербол Туякбаев
16:59, 10 апреля 2026
Назначен первый вице-министр труда и социальной защиты населения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нуржат Бекназар
11:33, Сегодня
Индия лишила Казахстан "золота" чемпионата Азии по боксу
Таркович о поражении в Кубке РК
11:28, Сегодня
Наставник "Актобе" назвал причины вылета клуба из Кубка Казахстана
Кирилл Альшевский высказался после ухода из &quot;Иртыша&quot;
10:51, Сегодня
Кирилл Альшевский высказался после ухода из "Иртыша"
Обзор матча Рыбакина - Свитолина в Риме
10:43, Сегодня
Свитолина спасла 16 брейк-поинтов: WTA оценила волевую победу украинки над Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: