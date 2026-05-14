Провал экзамена на права: казахстанцам объяснили, за что платить не придется

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" казахстанцам разъяснили порядок оплаты государственной пошлины при пересдаче экзамена на водительские права, сообщает Zakon.kz.

Так, сегодня, 14 мая 2026 года, с интересующим вопросом в госкорпорацию обратился житель Казахстана.

Его волновал следующий момент:

"Я не сдал теоретический экзамен с первой попытки. Нужно ли мне повторно оплачивать госпошлину?"

Специалисты уверенно ответили отрицательно.

"Нет, повторно оплачивать госпошлину не нужно. Пошлина взимается только за изготовление водительского удостоверения". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Немного ранее казахстанцам подробно объясняли, что такое актовая запись, зачем нужна и почему именно она является основой для выдачи официальных документов.