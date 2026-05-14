Провал экзамена на права: казахстанцам объяснили, за что платить не придется
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" казахстанцам разъяснили порядок оплаты государственной пошлины при пересдаче экзамена на водительские права, сообщает Zakon.kz.
Так, сегодня, 14 мая 2026 года, с интересующим вопросом в госкорпорацию обратился житель Казахстана.
Его волновал следующий момент:
"Я не сдал теоретический экзамен с первой попытки. Нужно ли мне повторно оплачивать госпошлину?"
Специалисты уверенно ответили отрицательно.
"Нет, повторно оплачивать госпошлину не нужно. Пошлина взимается только за изготовление водительского удостоверения".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
Немного ранее казахстанцам подробно объясняли, что такое актовая запись, зачем нужна и почему именно она является основой для выдачи официальных документов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript