Советы

В Казахстане нашли "главный документ", от которого зависит все

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 11:36
В пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" сегодня, 12 мая 2026 года, казахстанцам подробно объяснили, что такое актовая запись, зачем нужна и почему именно она является основой для выдачи официальных документов, сообщает Zakon.kz.

Так, стоит понимать, что актовая запись – это официальная государственная запись, которая фиксирует важные события в жизни человека.

К примеру, на основании актовой записи государство:

  • выдает свидетельства;
  • вносит данные в базы;
  • подтверждает юридические факты.
"На основании актовой записи человеку выдаются официальные документы: свидетельство о рождении, браке, разводе, а также повторные свидетельства".Пресс-служба НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

Кроме того, при необходимости можно получить справку о подтверждении наличия записи или наличия внесенных изменений.

Также необходимо учитывать, что актовая запись и ее копии не выдаются гражданам, так как являются служебными документами.

Их хранят в органах РАГС, архивах и государственных информационных системах.

Несколько дней ранее была размещена познавательная памятка о том, почему нельзя портить один из важных документов в Казахстане – свидетельство о браке.

