В Казахстане нашли "главный документ", от которого зависит все
В пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" сегодня, 12 мая 2026 года, казахстанцам подробно объяснили, что такое актовая запись, зачем нужна и почему именно она является основой для выдачи официальных документов, сообщает Zakon.kz.
Так, стоит понимать, что актовая запись – это официальная государственная запись, которая фиксирует важные события в жизни человека.
К примеру, на основании актовой записи государство:
- выдает свидетельства;
- вносит данные в базы;
- подтверждает юридические факты.
"На основании актовой записи человеку выдаются официальные документы: свидетельство о рождении, браке, разводе, а также повторные свидетельства".Пресс-служба НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"
Кроме того, при необходимости можно получить справку о подтверждении наличия записи или наличия внесенных изменений.
Также необходимо учитывать, что актовая запись и ее копии не выдаются гражданам, так как являются служебными документами.
Их хранят в органах РАГС, архивах и государственных информационных системах.
Несколько дней ранее была размещена познавательная памятка о том, почему нельзя портить один из важных документов в Казахстане – свидетельство о браке.
