Снятие пенсионных накоплений в Казахстане: пороги достаточности могут повысить уже в 2026 году

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев 14 мая 2026 года на брифинге в Сенате прокомментировал планы государства по повышению порогов достаточности для снятия части пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что пороги будут повышать точно.

"Мы сейчас соответствующие расчеты ведем. Консультации с Национальным банком, с госорганами. На какой уровень поднять? Я вам сейчас не отвечу. Поэтому, когда это будет принято, мы в средствах массовой информации обязательно объявим. Вы же знаете, для чего это делается. Наша задача – обеспечить нашим гражданам достойную пенсию в старости. Логика простая", – сказал Туякбаев.

Он не смог назвать точные размеры и сроки повышения, но не исключил, что пороги могут повысить уже в 2026 году.

"Я не смогу вам сейчас ответить по процентовке, насколько будет повышено. Но сделаем так, чтобы доступная и достаточная пенсия была у человека в старости. Я думаю, к концу мая мы придем к какому-то решению. Могут ли повысить в этом году? Да", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане пересмотрят порог минимальной достаточности пенсионных накоплений.