Общество

Снятие пенсионных накоплений в Казахстане: пороги достаточности могут повысить уже в 2026 году

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 12:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев 14 мая 2026 года на брифинге в Сенате прокомментировал планы государства по повышению порогов достаточности для снятия части пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что пороги будут повышать точно.

"Мы сейчас соответствующие расчеты ведем. Консультации с Национальным банком, с госорганами. На какой уровень поднять? Я вам сейчас не отвечу. Поэтому, когда это будет принято, мы в средствах массовой информации обязательно объявим. Вы же знаете, для чего это делается. Наша задача – обеспечить нашим гражданам достойную пенсию в старости. Логика простая", – сказал Туякбаев.

Он не смог назвать точные размеры и сроки повышения, но не исключил, что пороги могут повысить уже в 2026 году.

"Я не смогу вам сейчас ответить по процентовке, насколько будет повышено. Но сделаем так, чтобы доступная и достаточная пенсия была у человека в старости. Я думаю, к концу мая мы придем к какому-то решению. Могут ли повысить в этом году? Да", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане пересмотрят порог минимальной достаточности пенсионных накоплений.

Азамат Сыздыкбаев
Снятие пенсионных накоплений: пороги достаточности на 2026 год увеличены
Снятие части пенсионных: глава Минтруда предлагает повысить пороги минимальной достаточности
В Минтруда назвали наиболее востребованных в Казахстане специалистов
Казахстан "перебил" Узбекистан в финале домашнего чемпионата Азии по боксу
Казахстан "перебил" Узбекистан в финале чемпионата Азии по боксу в Ташкенте
Елдос Сметов
В продаже появилась книга об Елдосе Сметове
Финал ЧА по боксу в Ташкенте
Казахстанские боксёрши уступили третий финал Индии на чемпионате Азии в Узбекистане
Казахстан - Узбекистан
Узбекская боксёрша "отобрала" у казахстанки золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
