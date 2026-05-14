Общество

Три дня перемен: как будет меняться погода в Астане, Алматы и Шымкенте

цветы, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 14:13 Фото: pixabay
Стал известен прогноз погоды на 15, 16 и 17 мая 2026 года в трех крупнейших городах Казахстана. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", в Алматы, Астане и Шымкенте все три дня пройдут без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Днем ветер может подняться до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -2°С, днем +21+23°С.
  • 16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +23+25°С.
  • 17 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.
  • 16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23°С.
  • 17 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +23+25°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра иногда будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +30+32°С.
  • 16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С.
  • 17 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +33+35°С.

О предстоящей непогоде на 14 мая 2026 года можно узнать по следующей ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
