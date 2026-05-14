Три дня перемен: как будет меняться погода в Астане, Алматы и Шымкенте

Стал известен прогноз погоды на 15, 16 и 17 мая 2026 года в трех крупнейших городах Казахстана. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", в Алматы, Астане и Шымкенте все три дня пройдут без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 15 мая: переменная облачность, без осадков. Днем ветер может подняться до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -2°С, днем +21+23°С.

16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +23+25°С.

17 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Алматы 15 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23°С.

17 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +23+25°С. Прогноз погоды по Шымкенту 15 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра иногда будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +30+32°С.

16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С.

17 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +33+35°С.

