Готовить военных фельдшеров в Казахстане призывает депутат

Депутат Сената Галиаскар Сарыбаев 14 мая 2026 года, озвучивая депутатский запрос, заявил о необходимости подготовки в Казахстане военных фельдшеров, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, такая необходимость появляется в условиях современных геополитических рисков и чрезвычайных ситуаций.

"Система подготовки военных врачей и фельдшеров должна развиваться комплексно, поскольку это напрямую влияет на оперативность реагирования, устойчивость военно-медицинского обеспечения и готовность страны к современным вызовам. Необходимо начать подготовку специалистов основного среднего звена первичной медицинской помощи в области военной медицины – военных фельдшеров. На сегодняшний день потребность в таких кадрах объективно возрастает как со стороны Вооруженных сил, так и со стороны системы гражданской защиты", – сказал Сарыбаев.

Он подчеркнул, что в условиях территориальной протяженности страны, удаленности ряда населенных пунктов, а также рисков природного и техногенного характера вопрос подготовки мобильных и универсальных медицинских специалистов приобретает стратегическое значение.

Депутат предлагает готовить военных фельдшеров на базе одного из медколледжей в Талдыкоргане. Наличие в этом городе военного гарнизона, госпиталя и ведомственных медицинских учреждений позволит организовать практико-ориентированное обучение и стажировки в условиях, приближенных к реальным.

"Предлагаем рассмотреть возможность запуска специализированного направления подготовки военных фельдшеров на базе Талдыкорганского высшего медицинского колледжа и поручить заинтересованным государственным органам проработать вопросы разработки и внедрения соответствующих образовательных модулей и стандартов. Необходимо определить потребность в специалистах данного профиля и предусмотреть размещение государственного образовательного заказа, обеспечить межведомственную координацию реализации проекта, а также проработать вопрос внесения изменений и дополнений в действующие классификаторы специальностей и квалификаций", – добавил депутат.

