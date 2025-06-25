Как организована медслужба в воинских частях МЧС
Медицинская служба в воинских частях гражданской обороны Министерства (медицинская служба ВЧ ГО) является военно-медицинским подразделением воинской части гражданской обороны и предназначена для оказания медицинской помощи военнослужащим, их лечения, реабилитации, направление на комиссию по обследованию (профилактическому осмотру).
Задачами медицинской службы ВЧ ГО являются:
- боевая и мобилизационная готовность;
- военно-медицинская подготовка военнослужащих;
- лечебно-профилактические мероприятия;
- проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий;
- пропаганда здорового образа жизни, обучение правилам гигиены;
- мероприятия по снабжению лекарственными средствами и медицинским имуществом;
- мероприятия по совершенствованию материально-технической базы медицинской службы ВЧ ГО;
- организация и проведение медицинских осмотров;
- оказание медицинской помощи военнослужащим в пунктах постоянной дислокации и при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- контроль условий соблюдения установленных норм и правил размещения, питания, водоснабжения, банно-прачечного обслуживания личного состава;
- ведение медицинского учета и отчетности.
Правилами установлено, что медицинская и фармацевтическая деятельность, оказываемая медицинской службой ВЧ ГО, подлежит лицензированию. При этом объем оказания медицинской помощи определяется выданной лицензией на оказание медицинской деятельности.
Медицинская служба ВЧ ГО размещается в медицинском пункте.
Медпункт является медицинским учреждением воинской части, в котором предусматриваются:
- палаты для военнослужащих;
- процедурная;
- изолятор на две группы инфекций;
- комната приема пищи военнослужащими;
- кабинеты медицинских работников;
- санитарный узел;
- помещение аптеки;
- кладовые;
- перевязочный кабинет;
- помещения для хранения медицинских отходов;
- вспомогательные помещения.
Режим работы медицинской службы ВЧ ГО определяет командир воинской части.
Медицинской службой ВЧ ГО осуществляются:
- ежедневное медицинское наблюдение за личным составом в процессе боевой подготовки, служебной деятельности и в быту;
- медицинские осмотры;
- медицинские обследования;
- динамическое наблюдение за состоянием здоровья военнослужащих.
При этом особое внимание при проведении ежедневного медицинского наблюдения уделяется:
- лицам, состоящим на динамическом наблюдении;
- с пониженным питанием;
- военнослужащим, работающим в условиях воздействия профессиональных вредностей;
- отстающим по боевой и физической подготовке;
- молодому пополнению, в частности на его адаптацию к условиям боевой подготовки, служебно-боевой деятельности и в быту.
Медицинскому осмотру подлежит:
- весь личный состав – перед проведением вакцинации;
- лица, постоянно работающие на продовольственных складах, в банях – по показаниям, лица, заступающие на смену в столовую, – ежедневно;
- военнослужащие, вновь прибывшие в воинскую часть, возвратившиеся из отпусков, командировок и лечебных учреждений, – в день прибытия в воинскую часть до направления их в подразделение;
- военнослужащие участники спортивных состязаний – перед соревнованием;
- водители – перед выездом в рейс, по показаниям могут применяться экспресс-тесты: наркотестирование и алкотестирование;
- арестованные в дисциплинарном порядке – перед направлением их в гарнизонную гауптвахту;
- военнослужащие, работающие в условиях воздействия профессиональных вредностей и состоящие на динамическом наблюдении – в установленные сроки;
- военнослужащие по призыву – перед помывкой в помещении бани;
- личный состав караула и суточного наряда – перед заступлением в караул, наряд;
- лица из молодого пополнения, имеющие пониженное питание, – ежемесячно.
Медицинское обследование военнослужащих проводится два раза в год – перед началом зимнего и летнего учебных периодов. Время, порядок и место проведения медицинского обследования объявляются приказом командира. Не допускается назначать медицинское обследование в дни отдыха и праздников.
Медицинское обследование всех военнослужащих проводится в два этапа:
- на первом этапе проводится антропометрия и обследование врачом медицинской службы ВЧ ГО;
- на втором этапе личному составу по показаниям проводится вакцинация, флюорография органов грудной клетки, военнослужащим, находящимся на динамическом наблюдении, по медицинским показаниям проводятся соответствующие лабораторные, функциональные исследования.
Медицинское обследование молодого пополнения проводится в первые дни пребывания в воинском подразделении.
Основными задачами медицинского обследования молодого пополнения является раннее выявление лиц:
- имеющих соматические, инфекционные, паразитарные заболевания, их изоляция и направление на стационарное лечение;
- с повышенным риском заболевания туберкулезом;
- с пониженной массой тела;
- имеющих в анамнезе указания на перенесенные психиатрические расстройства, проявления нервно-психической неустойчивости, заболевания и травмы головного мозга, плохую успеваемость в школе, трудности в совладении специальностью, склонность к употреблению алкоголя, наркотиков.
По медицинским показаниям проводятся функциональные, лабораторные исследования, а также консультации врачей-специалистов.
Военнослужащие, у которых в результате антропометрии выявлена пониженная масса тела или гипотрофия, подвергаются дополнительному обследованию.
Медицинское обследование военнослужащих медицинской службой ВЧ ГО заключается в проведении оценки:
- общего состояния;
- состояния питания;
- последовательное обследование кожных и слизистых покровов тела, опорно-двигательного аппарата, органов кровообращения, дыхания, пищеварения, нервной и мочеполовой системы, органов чувств.
В процессе медицинского обследования оцениваются изменения в состоянии здоровья военнослужащего по сравнению с предыдущим обследованием, также эффективность ранее назначенных лечебно-оздоровительных мероприятий.
По данным медицинского обследования определяются физическое развитие и группа состояния здоровья военнослужащего.
Физическое развитие определяется на основе данных антропометрии, статуса питания, развития мышечной системы. При этом выделяются военнослужащие с физическим развитием средним, выше среднего и ниже среднего.
Также правилами определены организация лечения больных, организация медицинского учета и отчетности, санитарно-эпидемиологические мероприятия в медицинской службе ВЧ ГО.
Приказ вводится в действие с 5 июля.