Как организована медслужба в воинских частях МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям РК приказом от 18 июня 2025 года утвердил Правила по организации деятельности медицинской службы в воинских частях гражданской обороны, сообщает Zakon.kz.

Медицинская служба в воинских частях гражданской обороны Министерства (медицинская служба ВЧ ГО) является военно-медицинским подразделением воинской части гражданской обороны и предназначена для оказания медицинской помощи военнослужащим, их лечения, реабилитации, направление на комиссию по обследованию (профилактическому осмотру).

Задачами медицинской службы ВЧ ГО являются:

боевая и мобилизационная готовность;

военно-медицинская подготовка военнослужащих;

лечебно-профилактические мероприятия;

проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий;

пропаганда здорового образа жизни, обучение правилам гигиены;

мероприятия по снабжению лекарственными средствами и медицинским имуществом;

мероприятия по совершенствованию материально-технической базы медицинской службы ВЧ ГО;

организация и проведение медицинских осмотров;

оказание медицинской помощи военнослужащим в пунктах постоянной дислокации и при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

контроль условий соблюдения установленных норм и правил размещения, питания, водоснабжения, банно-прачечного обслуживания личного состава;

ведение медицинского учета и отчетности.

Правилами установлено, что медицинская и фармацевтическая деятельность, оказываемая медицинской службой ВЧ ГО, подлежит лицензированию. При этом объем оказания медицинской помощи определяется выданной лицензией на оказание медицинской деятельности.

Медицинская служба ВЧ ГО размещается в медицинском пункте.

Медпункт является медицинским учреждением воинской части, в котором предусматриваются:

палаты для военнослужащих;

процедурная;

изолятор на две группы инфекций;

комната приема пищи военнослужащими;

кабинеты медицинских работников;

санитарный узел;

помещение аптеки;

кладовые;

перевязочный кабинет;

помещения для хранения медицинских отходов;

вспомогательные помещения.

Режим работы медицинской службы ВЧ ГО определяет командир воинской части.

Медицинской службой ВЧ ГО осуществляются:

ежедневное медицинское наблюдение за личным составом в процессе боевой подготовки, служебной деятельности и в быту;

медицинские осмотры;

медицинские обследования;

динамическое наблюдение за состоянием здоровья военнослужащих.

При этом особое внимание при проведении ежедневного медицинского наблюдения уделяется:

лицам, состоящим на динамическом наблюдении;

с пониженным питанием;

военнослужащим, работающим в условиях воздействия профессиональных вредностей;

отстающим по боевой и физической подготовке;

молодому пополнению, в частности на его адаптацию к условиям боевой подготовки, служебно-боевой деятельности и в быту.

Медицинскому осмотру подлежит:

весь личный состав – перед проведением вакцинации;

лица, постоянно работающие на продовольственных складах, в банях – по показаниям, лица, заступающие на смену в столовую, – ежедневно;

военнослужащие, вновь прибывшие в воинскую часть, возвратившиеся из отпусков, командировок и лечебных учреждений, – в день прибытия в воинскую часть до направления их в подразделение;

военнослужащие участники спортивных состязаний – перед соревнованием;

водители – перед выездом в рейс, по показаниям могут применяться экспресс-тесты: наркотестирование и алкотестирование;

арестованные в дисциплинарном порядке – перед направлением их в гарнизонную гауптвахту;

военнослужащие, работающие в условиях воздействия профессиональных вредностей и состоящие на динамическом наблюдении – в установленные сроки;

военнослужащие по призыву – перед помывкой в помещении бани;

личный состав караула и суточного наряда – перед заступлением в караул, наряд;

лица из молодого пополнения, имеющие пониженное питание, – ежемесячно.

Медицинское обследование военнослужащих проводится два раза в год – перед началом зимнего и летнего учебных периодов. Время, порядок и место проведения медицинского обследования объявляются приказом командира. Не допускается назначать медицинское обследование в дни отдыха и праздников.

Медицинское обследование всех военнослужащих проводится в два этапа:

на первом этапе проводится антропометрия и обследование врачом медицинской службы ВЧ ГО;

на втором этапе личному составу по показаниям проводится вакцинация, флюорография органов грудной клетки, военнослужащим, находящимся на динамическом наблюдении, по медицинским показаниям проводятся соответствующие лабораторные, функциональные исследования.

Медицинское обследование молодого пополнения проводится в первые дни пребывания в воинском подразделении.

Основными задачами медицинского обследования молодого пополнения является раннее выявление лиц:

имеющих соматические, инфекционные, паразитарные заболевания, их изоляция и направление на стационарное лечение;

с повышенным риском заболевания туберкулезом;

с пониженной массой тела;

имеющих в анамнезе указания на перенесенные психиатрические расстройства, проявления нервно-психической неустойчивости, заболевания и травмы головного мозга, плохую успеваемость в школе, трудности в совладении специальностью, склонность к употреблению алкоголя, наркотиков.

По медицинским показаниям проводятся функциональные, лабораторные исследования, а также консультации врачей-специалистов.

Военнослужащие, у которых в результате антропометрии выявлена пониженная масса тела или гипотрофия, подвергаются дополнительному обследованию.

Медицинское обследование военнослужащих медицинской службой ВЧ ГО заключается в проведении оценки:

общего состояния;

состояния питания;

последовательное обследование кожных и слизистых покровов тела, опорно-двигательного аппарата, органов кровообращения, дыхания, пищеварения, нервной и мочеполовой системы, органов чувств.

В процессе медицинского обследования оцениваются изменения в состоянии здоровья военнослужащего по сравнению с предыдущим обследованием, также эффективность ранее назначенных лечебно-оздоровительных мероприятий.

По данным медицинского обследования определяются физическое развитие и группа состояния здоровья военнослужащего.

Физическое развитие определяется на основе данных антропометрии, статуса питания, развития мышечной системы. При этом выделяются военнослужащие с физическим развитием средним, выше среднего и ниже среднего.

Также правилами определены организация лечения больных, организация медицинского учета и отчетности, санитарно-эпидемиологические мероприятия в медицинской службе ВЧ ГО.

Приказ вводится в действие с 5 июля.