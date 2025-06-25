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Право

Как организована медслужба в воинских частях МЧС

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Министр по чрезвычайным ситуациям РК приказом от 18 июня 2025 года утвердил Правила по организации деятельности медицинской службы в воинских частях гражданской обороны, сообщает Zakon.kz.

Медицинская служба в воинских частях гражданской обороны Министерства (медицинская служба ВЧ ГО) является военно-медицинским подразделением воинской части гражданской обороны и предназначена для оказания медицинской помощи военнослужащим, их лечения, реабилитации, направление на комиссию по обследованию (профилактическому осмотру).

Задачами медицинской службы ВЧ ГО являются:

  • боевая и мобилизационная готовность;
  • военно-медицинская подготовка военнослужащих;
  • лечебно-профилактические мероприятия;
  • проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий;
  • пропаганда здорового образа жизни, обучение правилам гигиены;
  • мероприятия по снабжению лекарственными средствами и медицинским имуществом;
  • мероприятия по совершенствованию материально-технической базы медицинской службы ВЧ ГО;
  • организация и проведение медицинских осмотров;
  • оказание медицинской помощи военнослужащим в пунктах постоянной дислокации и при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
  • контроль условий соблюдения установленных норм и правил размещения, питания, водоснабжения, банно-прачечного обслуживания личного состава;
  • ведение медицинского учета и отчетности.

Правилами установлено, что медицинская и фармацевтическая деятельность, оказываемая медицинской службой ВЧ ГО, подлежит лицензированию. При этом объем оказания медицинской помощи определяется выданной лицензией на оказание медицинской деятельности.

Медицинская служба ВЧ ГО размещается в медицинском пункте.

Медпункт является медицинским учреждением воинской части, в котором предусматриваются:

  • палаты для военнослужащих;
  • процедурная;
  • изолятор на две группы инфекций;
  • комната приема пищи военнослужащими;
  • кабинеты медицинских работников;
  • санитарный узел;
  • помещение аптеки;
  • кладовые;
  • перевязочный кабинет;
  • помещения для хранения медицинских отходов;
  • вспомогательные помещения.

Режим работы медицинской службы ВЧ ГО определяет командир воинской части.

Медицинской службой ВЧ ГО осуществляются:

  • ежедневное медицинское наблюдение за личным составом в процессе боевой подготовки, служебной деятельности и в быту;
  • медицинские осмотры;
  • медицинские обследования;
  • динамическое наблюдение за состоянием здоровья военнослужащих.

При этом особое внимание при проведении ежедневного медицинского наблюдения уделяется:

  • лицам, состоящим на динамическом наблюдении;
  • с пониженным питанием;
  • военнослужащим, работающим в условиях воздействия профессиональных вредностей;
  • отстающим по боевой и физической подготовке;
  • молодому пополнению, в частности на его адаптацию к условиям боевой подготовки, служебно-боевой деятельности и в быту.

Медицинскому осмотру подлежит:

  • весь личный состав – перед проведением вакцинации;
  • лица, постоянно работающие на продовольственных складах, в банях – по показаниям, лица, заступающие на смену в столовую, – ежедневно;
  • военнослужащие, вновь прибывшие в воинскую часть, возвратившиеся из отпусков, командировок и лечебных учреждений, – в день прибытия в воинскую часть до направления их в подразделение;
  • военнослужащие участники спортивных состязаний – перед соревнованием;
  • водители – перед выездом в рейс, по показаниям могут применяться экспресс-тесты: наркотестирование и алкотестирование;
  • арестованные в дисциплинарном порядке – перед направлением их в гарнизонную гауптвахту;
  • военнослужащие, работающие в условиях воздействия профессиональных вредностей и состоящие на динамическом наблюдении – в установленные сроки;
  • военнослужащие по призыву – перед помывкой в помещении бани;
  • личный состав караула и суточного наряда – перед заступлением в караул, наряд;
  • лица из молодого пополнения, имеющие пониженное питание, – ежемесячно.

Медицинское обследование военнослужащих проводится два раза в год – перед началом зимнего и летнего учебных периодов. Время, порядок и место проведения медицинского обследования объявляются приказом командира. Не допускается назначать медицинское обследование в дни отдыха и праздников.

Медицинское обследование всех военнослужащих проводится в два этапа:

  • на первом этапе проводится антропометрия и обследование врачом медицинской службы ВЧ ГО;
  • на втором этапе личному составу по показаниям проводится вакцинация, флюорография органов грудной клетки, военнослужащим, находящимся на динамическом наблюдении, по медицинским показаниям проводятся соответствующие лабораторные, функциональные исследования.

Медицинское обследование молодого пополнения проводится в первые дни пребывания в воинском подразделении.

Основными задачами медицинского обследования молодого пополнения является раннее выявление лиц:

  • имеющих соматические, инфекционные, паразитарные заболевания, их изоляция и направление на стационарное лечение;
  • с повышенным риском заболевания туберкулезом;
  • с пониженной массой тела;
  • имеющих в анамнезе указания на перенесенные психиатрические расстройства, проявления нервно-психической неустойчивости, заболевания и травмы головного мозга, плохую успеваемость в школе, трудности в совладении специальностью, склонность к употреблению алкоголя, наркотиков.

По медицинским показаниям проводятся функциональные, лабораторные исследования, а также консультации врачей-специалистов.

Военнослужащие, у которых в результате антропометрии выявлена пониженная масса тела или гипотрофия, подвергаются дополнительному обследованию.

Медицинское обследование военнослужащих медицинской службой ВЧ ГО заключается в проведении оценки:

  • общего состояния;
  • состояния питания;
  • последовательное обследование кожных и слизистых покровов тела, опорно-двигательного аппарата, органов кровообращения, дыхания, пищеварения, нервной и мочеполовой системы, органов чувств.

В процессе медицинского обследования оцениваются изменения в состоянии здоровья военнослужащего по сравнению с предыдущим обследованием, также эффективность ранее назначенных лечебно-оздоровительных мероприятий.

По данным медицинского обследования определяются физическое развитие и группа состояния здоровья военнослужащего.

Физическое развитие определяется на основе данных антропометрии, статуса питания, развития мышечной системы. При этом выделяются военнослужащие с физическим развитием средним, выше среднего и ниже среднего.

Также правилами определены организация лечения больных, организация медицинского учета и отчетности, санитарно-эпидемиологические мероприятия в медицинской службе ВЧ ГО.

Приказ вводится в действие с 5 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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