Кого коснутся новые предельные ставки по ипотекам в Казахстане

Заместитель председателя Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Олжас Кизатов в кулуарах Сената 14 мая 2026 года рассказал, cтоит ли казахстанцам ожидать пересмотра условий действующих ипотечных займов в случае принятия новых правил, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Кизатов напомнил, что сегодня рассматривается вопрос по снижению годовой эффективной ставки по ипотечным займам.

По его словам, предлагается дифференцированный подход в зависимости от суммы первоначального взноса: чем она выше, тем ниже процентная ставка, так как кредитный риск по нему будет ниже. Один из рассматриваемых вариантов – 20%.

"Какой конкретно будет ставка – пока в обсуждении. Этот подход будет распространяться только на новые кредиты. С момента введения новой годовой эффективной ставки (ГЭС), банки должны выдавать кредиты в соответствии с новой ставкой", – заявил он.

Между тем у казахстанцев есть право обратиться в банки с вопросом о рефинансировании.

24 апреля 2026 года председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов заявил, что с 1 июля будут две предельные ставки по ипотекам – 20% и 25%.