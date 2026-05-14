В аэропорту Астаны временно закрыли важную зону для пассажиров

​​В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане комната матери и ребенка будет временно закрыта в связи с проведением ремонтно-модернизационных работ, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы воздушной гавани, планируется обновление внутренней отделки, замена мебели, улучшение санитарных условий и создание более комфортного пространства для родителей с маленькими детьми.

Также известно, что на данный момент одна из комнат матери и ребенка уже проходит этап модернизации и будет полностью обновлена.

"На период проведения ремонтных работ пассажирам будут предложены временные альтернативные зоны ожидания для родителей с детьми. О сроках завершения ремонта и возобновлении работы комнаты матери и ребенка будет сообщено дополнительно". Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"

