#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
473.13
554.08
6.13
События

К вылетающим из Астаны пассажирам обратились с важным предупреждением

Фото: Zakon.kz
В период с 15 апреля по 31 мая 2026 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев взлетно-посадочная полоса будет закрыта ежедневно с 10 до 18 часов в связи с проведением плановых ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают представители авиакомпании FlyArystan, пассажирский терминал и все зоны обслуживания будут функционировать в штатном режиме, без ограничений.

"В целях комфортного прохождения всех предполетных процедур и во избежание возможного скопления в зонах регистрации и досмотра просим вас прибывать в аэропорт заранее, не менее чем за 2 часа до вылета по внутренним рейсам и не менее чем за 3 часа до вылета по международным рейсам", – рекомендуют в авиакомпании.

Накануне к пассажирам обратился аэропорт Алматы.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Аэропорт Астаны с 15 апреля изменит режим работы
15:00, 24 февраля 2026
Аэропорт Астаны с 15 апреля изменит режим работы
К пассажирам аэропорта Астаны обратились с предупреждением о некоторых рейсах
10:27, 26 февраля 2026
К пассажирам аэропорта Астаны обратились с предупреждением о некоторых рейсах
Аэропорт Астаны сделал важное заявление об изменениях в расписании рейсов
21:14, 19 июня 2025
Аэропорт Астаны сделал важное заявление об изменениях в расписании рейсов
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян хочет подраться за уникальный титул против Оливейры
13:01, Сегодня
Арман Царукян хочет подраться за уникальный титул против Оливейры
Иранский призёр Олимпиады разгромил казахстанского чемпиона мира на первенстве Азии
12:22, Сегодня
Иранский призёр Олимпиады разгромил казахстанского чемпиона мира на первенстве Азии
Звезда мировой борьбы "отобрал" у казахстанца "бронзу" чемпионата Азии в Бишкеке
12:19, Сегодня
Звезда мировой борьбы "отобрал" у казахстанца "бронзу" чемпионата Азии в Бишкеке
Звезда казахстанской борьбы, не потеряв ни балла, вышел в полуфинал первенства Азии
11:46, Сегодня
Звезда казахстанской борьбы, не потеряв ни балла, вышел в полуфинал первенства Азии
