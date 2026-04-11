К вылетающим из Астаны пассажирам обратились с важным предупреждением
В период с 15 апреля по 31 мая 2026 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев взлетно-посадочная полоса будет закрыта ежедневно с 10 до 18 часов в связи с проведением плановых ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.
Как отмечают представители авиакомпании FlyArystan, пассажирский терминал и все зоны обслуживания будут функционировать в штатном режиме, без ограничений.
"В целях комфортного прохождения всех предполетных процедур и во избежание возможного скопления в зонах регистрации и досмотра просим вас прибывать в аэропорт заранее, не менее чем за 2 часа до вылета по внутренним рейсам и не менее чем за 3 часа до вылета по международным рейсам", – рекомендуют в авиакомпании.
Накануне к пассажирам обратился аэропорт Алматы.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript