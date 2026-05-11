#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
Туризм

В Азии построят новейший мегааэропорт

Аэропорт во Вьетнаме, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 03:30 Фото: ADP Ingénierie
Юго-Восточная Азия участвует в одной из самых дорогих "гонок" на планете. В прошлом году регион посетили более ста миллионов человек. В битве за звание главного авиаузла региона многомиллиардные инвестиции направляют в строительство крупнейшего аэропорта в истории, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, Вьетнамский Лонгтхань, вероятно, самый амбициозный из всех подобных проектов. Его стоимость – 16 миллиардов долларов, а площадь достигает колоссальных 5000 гектаров – более чем в четыре раза больше лондонского Хитроу.

Рост среднего класса в Китае и увеличение числа туристов из развивающихся стран, таких как Индия, привели к стремительному росту потока путешественников.

Но если у США есть Денвер, а у Европы – Хитроу, то в Юго-Восточной Азии только начинается борьба за звание главного мегахаба.

Аэропорт во Вьетнаме, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 03:30

Фото: ADP Ingénierie

Конкуренция серьезная – особенно со стороны сингапурского Чанги, который уже имеет преимущество. Это крупнейший аэропорт региона, ежегодно принимающий около 60 миллионов пассажиров, и его регулярно называют лучшим в мире. 

В строительство нового ультрасовременного терминала T5 вкладывают 10 миллиардов долларов. После завершения в середине 2030-х годов общая пропускная способность может достичь впечатляющих 150 миллионов пассажиров.

Малайзия также намерена расширить международный аэропорт Куала-Лумпура до тех же 150 миллионов пассажиров в год.

В Таиланде главный авиаузел Суварнабхуми модернизируют до 120 миллионов, а Филиппины строят совершенно новый аэропорт – New Manila International стоимостью 14 миллиардов долларов, рассчитанный на 100 миллионов пассажиров ежегодно.

Тем не менее, хотя каждый из этих проектов заслуживает внимания, именно Лонгтхань во Вьетнаме привлекает особый интерес. Это будет настоящий колосс. После завершения он станет не только крупнейшим аэропортом региона, но и одним из крупнейших в мире.

После завершения здесь появятся четыре терминала, вдохновленные формой лотоса – национального символа Вьетнама. Их будут обслуживать четыре гигантские взлетно-посадочные полосы длиной по 4000 метров каждая.

Ранее стало известно, как в Испании построили самое "сложное" здание в мире.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Снимок объектов с неба
03:30, 20 мая 2025
Спутники показали, как построили один из лучших аэропортов мира
наводнение в Малайзии
09:47, 30 ноября 2025
Более 500 человек погибли в результате наводнений и оползней в Юго-Восточной Азии
Отчет: Центральная и Южная Азия были регионами с наихудшими показателями качества воздуха в мире
15:41, 28 апреля 2024
Отчет: Центральная и Южная Азия были регионами с наихудшими показателями качества воздуха в мире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Забит Магомедшарипов объяснил, почему в UFC ему не давали стать чемпионом
03:50, 12 мая 2026
Забит Магомедшарипов объяснил, почему в UFC ему не давали стать чемпионом
Определились все четвертьфинальные пары турнира WTA 1000 в Риме
03:20, 12 мая 2026
Определились все четвертьфинальные пары турнира WTA 1000 в Риме
Появилось видео разгромной победы Рыбакиной на &quot;тысячнике&quot; в Риме
02:47, 12 мая 2026
Появилось видео разгромной победы Рыбакиной на "тысячнике" в Риме
Рыбакина поделилась эмоциями после победы над экс-первой ракеткой мира в Риме
02:18, 12 мая 2026
Рыбакина поделилась эмоциями после победы над экс-первой ракеткой мира в Риме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: