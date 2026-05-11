В Азии построят новейший мегааэропорт

Юго-Восточная Азия участвует в одной из самых дорогих "гонок" на планете. В прошлом году регион посетили более ста миллионов человек. В битве за звание главного авиаузла региона многомиллиардные инвестиции направляют в строительство крупнейшего аэропорта в истории, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, Вьетнамский Лонгтхань, вероятно, самый амбициозный из всех подобных проектов. Его стоимость – 16 миллиардов долларов, а площадь достигает колоссальных 5000 гектаров – более чем в четыре раза больше лондонского Хитроу.

Рост среднего класса в Китае и увеличение числа туристов из развивающихся стран, таких как Индия, привели к стремительному росту потока путешественников.

Но если у США есть Денвер, а у Европы – Хитроу, то в Юго-Восточной Азии только начинается борьба за звание главного мегахаба.

Конкуренция серьезная – особенно со стороны сингапурского Чанги, который уже имеет преимущество. Это крупнейший аэропорт региона, ежегодно принимающий около 60 миллионов пассажиров, и его регулярно называют лучшим в мире.

В строительство нового ультрасовременного терминала T5 вкладывают 10 миллиардов долларов. После завершения в середине 2030-х годов общая пропускная способность может достичь впечатляющих 150 миллионов пассажиров .

Малайзия также намерена расширить международный аэропорт Куала-Лумпура до тех же 150 миллионов пассажиров в год.

В Таиланде главный авиаузел Суварнабхуми модернизируют до 120 миллионов, а Филиппины строят совершенно новый аэропорт – New Manila International стоимостью 14 миллиардов долларов, рассчитанный на 100 миллионов пассажиров ежегодно.

Тем не менее, хотя каждый из этих проектов заслуживает внимания, именно Лонгтхань во Вьетнаме привлекает особый интерес. Это будет настоящий колосс. После завершения он станет не только крупнейшим аэропортом региона, но и одним из крупнейших в мире.

После завершения здесь появятся четыре терминала, вдохновленные формой лотоса – национального символа Вьетнама. Их будут обслуживать четыре гигантские взлетно-посадочные полосы длиной по 4000 метров каждая.

