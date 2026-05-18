Внешность ребенка не должна стать причиной травли: как лечат косоглазие

Косоглазие у детей – не только медицинская, но и психологическая проблема. Ребенок может сталкиваться с насмешками, замыкаться в себе и терять собственную уверенность, отмечают психологи. Как современная офтальмология позволяет эффективно лечить косоглазие – в материале Zakon.kz.

Современные методы офтальмологии успешно лечат проблему косоглазия, особенно если обратиться к специалистам вовремя. Специалист Казахского научно-исследовательского института глазных болезней (Глазной институт), детский офтальмолог Жансая Султанбаева рассказала о том, почему развивается косоглазие и как его лечат сегодня в Казахстане.

По словам врача, косоглазие – это состояние, при котором нарушается правильное положение глаз и их синхронная работа. Один глаз может отклоняться в сторону постоянно или периодически, из-за чего нарушается формирование полноценного бинокулярного зрения.

При этом причины возникновения косоглазия могут быть разными. Среди основных:

нарушения рефракции (дальнозоркость, астигматизм), неврологические факторы, врожденные аномалии развития, травмы, инфекционные заболевания, наследственная предрасположенность.

Жансая Султанбаева подчеркнула, что откладывать лечение ни в коем случае нельзя. Как и относиться скептически к вопросу совсем не эстетической проблемы.

"Многие родители надеются, что ребенок "перерастет" косоглазие, однако без наблюдения и лечения проблема может прогрессировать. Чем раньше начать коррекцию, тем выше вероятность восстановить правильную работу глаз, сохранить бинокулярное зрение и избежать осложнений в будущем", – отмечает специалист.

Современная офтальмология позволяет лечить косоглазие комплексно. После полной диагностики ребенку могут назначить очковую коррекцию, аппаратное лечение, специальные упражнения для тренировки глазных мышц, лечение амблиопии ("ленивого глаза"), а в некоторых случаях – хирургическое корректирование.

При необходимости операции по современным методикам позволяют проводить вмешательства максимально точно и щадяще. Врачи отмечают, что хирургическое лечение косоглазия сегодня проводится регулярно и помогает восстановить правильное положение глаз и улучшить качество жизни ребенка.

В Глазном институте диагностика и лечение детей проводятся с использованием ультрасовременного офтальмологического оборудования, которое позволяет точно оценивать состояние зрения, работу глазных мышц и подбирать индивидуальную тактику лечения.

Специалисты института имеют большой практический опыт в лечении детских глазных заболеваний. Глазной институт работает уже более 90 лет и является одним из ведущих офтальмологических центров страны. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, а за годы работы проведены тысячи успешных операций по лечению косоглазия и других заболеваний глаз у детей и взрослых.

Врачи рекомендуют родителям не паниковать. Ведь косоглазие – это недуг, с которым офтальмологи успешно работают по всему миру многие годы, и во многих случаях состояние хорошо поддается коррекции.

Однако не менее важным остается эмоциональное состояние ребенка. Дети с заметными особенностями внешности иногда сталкиваются с буллингом со стороны сверстников.

По мнению психолога и коуча по трансформации мышления Елены Сопилиди, в детском возрасте все, что кажется необычным, может вызывать у детей неправильную реакцию. Потому как эмпатия и способность понимать чувства другого человека только формируются.

"Любая заметная особенность внешности может стать поводом для насмешек, особенно если ребенок остается без поддержки взрослых. Это влияет на самооценку, чувство безопасности и может формировать внутреннюю неуверенность", – объясняет психолог.

По словам специалиста, родителям важно обращать внимание на тревожные сигналы: если ребенок стал замкнутым, не хочет идти в школу, избегает общения, часто плачет или резко меняет поведение.

Главное в такой ситуации – не обесценивать переживания ребенка. Фразы вроде "не обращай внимания" или "все через это проходят" могут только усилить чувство одиночества.

"Ребенку важно чувствовать: взрослые рядом, его слышат и поддерживают. Нужно спокойно поговорить, выслушать его и показать, что проблему будут решать вместе. Поддержка семьи играет огромную роль в том, как ребенок воспринимает себя и проходит лечение", – отмечает специалист.

Специалисты также считают важным формировать у детей уважительное отношение к различиям во внешности. Это начинается с семьи, поведения взрослых и атмосферы в школе.

"Для формирования у детей принятия различий необходим личный пример взрослых. Через разговоры о том, что люди разные, и в этом есть норма жизни, можно успешно донести информацию. Также можно разъяснять через книги, фильмы, обсуждения, культуру уважения в семье и школе. Принятие не возникает из нравоучений. Оно рождается в среде, где различия воспринимаются спокойно и естественно", – добавила психолог.

В то же время врачи и психологи подчеркивают: косоглазие – это не повод для стыда. Современная медицина позволяет эффективно помогать детям, а своевременное обращение к специалистам значительно повышает шансы на успешное лечение.

Глазной институт принимает пациентов в Алматы, Астане и Шымкенте. За помощью сюда приезжают пациенты со всей республики. Для удобства пациентов в институте также работает собственный стационар, где дети и взрослые могут пройти необходимое лечение и восстановление под наблюдением специалистов.

В Глазном институте напоминают: при первых признаках нарушения зрения или подозрении на косоглазие родителям важно не откладывать визит к специалисту. Ранняя диагностика помогает сохранить здоровье глаз ребенка и предотвратить развитие осложнений в будущем.