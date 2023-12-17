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Как помочь ребенку выбрать профессию

советы Фото: pixabay
Психолог Анастасия Екушевская рассказала, что к конкретному планированию будущего, включая образование и развитие интересов, стоит приступать, когда ребенок начинает проявлять собственные предпочтения и способности, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, родители должны поддерживать интересы ребенка, а не навязывать свои ожидания. Идея в том, чтобы помочь ребенку раскрыть свой потенциал, а не пытаться формировать его будущее за него.

"Направлять детей на определенную профессию с раннего возраста – двоякий процесс. Важно понимать, что дети развиваются индивидуально, и их интересы могут меняться со временем. Ранняя специализация может быть полезной, если она соответствует склонностям и интересам ребенка. Однако она может оказаться и контрпродуктивной, если будет основываться только на желаниях и ожиданиях родителей", – подчеркнула в беседе с "Газетой.Ru" эксперт.

Психолог уточнила, что важно поддерживать разностороннее развитие ребенка, давая ему возможность исследовать разные сферы и интересы. Лучше всего сосредоточиться на развитии общих навыков – критического мышления, творчества и коммуникативных способностей, которые будут полезны в любой профессии. Важно обращать внимание на то, чем ребенок увлекается самостоятельно, что вызывает у него живой отклик и желание заниматься этим дольше.

"Когда дети проявляют повышенное внимание и целеустремленность в определенной деятельности, у них начинается осознанное увлечение ею. Это может быть заметно по тому, как ребенок возвращается к конкретному занятию снова и снова, углубляется в детали, задает вопросы и испытывает эмоциональный подъем", – рассказала психолог.

Как отмечается в сообщении, один из наиболее важных инструментов – наблюдение за реакцией ребенка на успехи и неудачи в своих увлечениях. Если он продолжает заниматься даже после неудач и испытывает радость от обучения и самосовершенствования, это хороший знак того, что увлечение является осознанным и глубоким.

"Родителям в этот момент важно не только замечать и поддерживать эти интересы морально, но и создавать условия для их развития: предоставлять доступ к ресурсам, обучающим материалам, возможностям для практики и общения с единомышленниками. Однако важно и не давить на ребенка", – подчеркнула она.

Психолог подчеркнула, что распознать предрасположенность к определенным специальностям можно через внимательное наблюдение за интересами, способностями и реакцией на разные виды деятельности.

"Здесь важно отличать простое увлечение от глубокой предрасположенности. Первое может быть временным и изменчивым, а в стабильном интересе и естественной склонности к конкретному виду деятельности проявится уверенная склонность к ней", – резюмировала эксперт.

Ранее специалист рассказала, почему нельзя заставлять ребенка делиться игрушками.

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