Депутаты предлагают не выдавать новые кредиты банкротам

Депутаты Сената предлагают ввести дополнительные ограничения для банкротов. Такие меры были озвучены 14 мая 2026 года на заседании Комитета по финансам и бюджету, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Нурия Ниязова отметила, что п. 4 ст. 17 закона "О банкротстве физлиц" гласит, что в рамках применения процедуры внесудебного банкротства должнику запрещается принимать на себя новые денежные и имущественные обязательства, кроме получения микрокредитов и ломбардов. В итоге, по ее словам, люди после списания долгов снова набирают обязательства. Ее поддержал депутат Бекбол Орынбасаров.

"Надо жесткие меры принимать – любой банкрот может зайти в приложение и спокойно получить любой кредит", – сказал он.

Проблему подтвердил статданными заместитель председателя Комитета государственных доходов Сеилжан Ахметов.

"По данным базы кредитного бюро, из 50 217 граждан, в отношении которых завершена процедура внесудебного и судебного банкротства, 2 750 выданы новые займы на сумму более 900 млн тенге, почти миллиард. Из них сумма займа до 1 млн тенге выдана 2 738 банкротам, до 3 млн – 10 банкротам и до 6 млн тенге – двум банкротам. Наибольшие суммы выданы микрофинансовыми организациями, но есть и банки второго уровня. Поэтому здесь, конечно, нужна ответственность, чтобы в дальнейшем это приостановить. Раз мы ведем физлицо к банкротству, в дальнейшем они должны быть ограничены в получении кредитов. Предлагается также предусмотреть ответственность за то, что они будут вновь выдавать кредиты", – заявил он.

Депутаты также предлагают урегулировать работу ломбардов в этой части.

"Я понимаю, что это социальный вопрос, но мы тогда и закредитованность населения не остановим. Этот вопрос вообще никогда не остановится. Люди все равно будут получать кредиты или денежные средства под залог, например, золотых изделий. Мы этот процесс тогда не остановим, а наоборот, усугубим ситуацию", – считает Бекбол Орынбасаров.

Позже в кулуарах депутат Нурия Ниязова сказала, что "статья была обсуждена сегодня" и в дальнейшем правительством должны быть приняты меры по внесению поправок в закон.

Ранее, 14 мая 2026 года, директор по работе с госорганами Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Бекжан Отарбаев предложил внести поправки в процедуру банкротства физлиц, чтобы минимизировать риски злоупотреблений с их стороны.

