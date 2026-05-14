Общество

Эксперт о "серых" схемах с кредитами: подают на банкротство сразу после получения кредита

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 19:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Директор по работе с госорганами Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Бекжан Отарбаев на заседании в Сенате 14 мая 2026 года предложил внести поправки в процедуру банкротства физлиц, чтобы минимизировать риски злоупотреблений, передает корреспондент Zakon.kz.

Бекжан Отарбаев заявил, что в Казахстане все чаще фиксируются случаи, когда процедуры банкротства и восстановления платежеспособности используются не по прямому назначению.

"Инструменты восстановления платежеспособности в большинстве случаев используются полностью платежеспособными заемщиками лишь как способ уклонения от принятых обязательств. Зафиксировано много случаев, когда заявления подаются сразу после получения займа и при отсутствии просрочки", – сказал он.

Чтобы исключить такие риски, предлагается на законодательном уровне установить минимальный срок между моментом получения займа и правом обращения для применения процедуры банкротства.

"Участились случаи, когда должники намеренно подают заявления о банкротстве или восстановлении платежеспособности формально – для приостановления мер принудительного взыскания и затягивания процесса. Предлагается предусмотреть, что повторное заявление должника о применении процедуры восстановления платежеспособности может быть подано после устранения оснований, ставших причиной отказа в применении такой процедуры, но не ранее чем через шесть месяцев со дня отказа", – сказал спикер.

Также предлагается изменить процедуру банкротства по ипотекам.

"Согласно пункту 3 статьи 5 закона о банкротстве, если банковский заем или микрокредит не погашается в течение пяти лет, должник вправе получить безусловное банкротство. То есть он может прекратить свои обязательства путем подачи заявления независимо от размера задолженности, факта проведения процедуры урегулирования или наличия имущества, на которое может быть обращено взыскание", – пояснил Бекжан Отарбаев.

Однако на практике, добавил он, возникают случаи продолжительного взыскания крупных займов, которые обеспечены множеством залогов.

"По таким займам взыскание долгов в течение пяти лет ограничено целым рядом объективных причин. Например, возбуждением уголовного дела в отношении должника, его розыском, наличием многочисленных арестов и ограничений по залоговому обеспечению, обжалованием отдельных действий ЧСИ. В связи с этим кредитор не успевает обратить взыскание на такие кредиты. Предлагаем изменить пункт о безусловном внесудебном банкротстве, исключив возможность применения данной процедуры к должникам по ипотечным займам", – резюмировал директор по работе с госорганами АФК.

14 мая 2026 года руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Меруерт Сисембаева рассказала, кого чаще всего объявляют банкротом в Казахстане.

Оксана Даирова
