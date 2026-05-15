Общество

Что исчезает с улиц Алматы: полиция вышла в рейды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 11:18 Фото: Zakon.kz
В рамках полицейских рейдов в Алматы убирают киоски, ларьки и другие торговые точки, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 15 мая 2026 года, основная цель – наведение санитарного порядка, соблюдение требований экологического и административного законодательства, а также формирование правовой культуры среди населения.

"Рейдовые и профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе во всех районах города. Сотрудники полиции осуществляют обход административных участков, выявляют факты незаконной торговли и принимают меры реагирования. В отношении собственников незаконно установленных нестационарных торговых объектов составляются административные протоколы по статье 505 КоАП РК (нарушение правил благоустройства) и статье 204 КоАП РК (торговля в неустановленных местах). Наряду с этим с гражданами проводится разъяснительная работа о недопущении нарушений", – сообщили в ДП.

Совместно с уполномоченными органами осуществляется демонтаж незаконно размещенных торговых объектов, а также автоматизированных устройств – силомеров, терминалов, постоматов и других конструкций.

По итогам мониторинга в городе выявили 1595 незаконных нестационарных торговых объектов, из них 509 размещены на землях государственного фонда, 210 – на частных участках с нарушением целевого назначения и 876 – с нарушением требований утвержденного дизайн-кода города.

