Адская жара до +45°C и проливные дожди: каким будет лето-2026 в Казахстане

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали жителям страны о предстоящих сюрпризах лета, подготовив прогноз погоды на июнь, июль и август 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, метеорологи подчеркивают, что лето – период высоких температур воздуха и повышенной атмосферной активности, сопровождающийся жаркой погодой, кратковременными дождями, ливнями, грозами, градом, порывистыми ветрами.

Если верить консультативному прогнозу, то в июне средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы – в восточных регионах, на крайнем северо-западе страны (норма: +18+23°С на большей части РК, +24+28°С – в юго-западной половине страны, +7+17°С – в горных районах юго-востока и востока республики).

"Ожидается колебание температуры воздуха днем от +30+38°С до +15+20°С, и в то же время в южной половине республики в отдельные дни столбики термометров могут достигать отметки +40+45°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Примечательно, что жаркие дни будут сменятся прохладными днями с проливными дождями, грозами, градом и шквалистым ветром, в первой декаде на севере и востоке республики, а также в горных районах юго-востока страны в ночные и утренние часы не исключены заморозки.

Что касается середина лета, то июль ожидается умеренно жарким, с температурным фоном в пределах нормы (норма: +18+24°С на большей части РК, +25+30°С – в южной половине страны, +9+17°С – в горных районах юго-востока и востока республики).

Последний месяц лета – август – ожидается жарким практически на большей части страны, температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°, и лишь в юго-восточной половине республики ожидается около нормы (норма: +20+28°С на большей части РК, +16+19°С – в северо-восточной половине страны, +11+15°С – в горных районах востока и юго-востока республики).

Также отмечено, что в целом летом на большей части республики ожидается умеренное количество осадков.

Меньше обычного их ожидается:

в июне – на юго-западе, в отдельных районах севера и центра страны (норма: 25-49 мм на большей части РК, 1,7-24 мм в юго-западной половине страны, 51-155 мм – в отдельных районах севера и в горных районах юго-востока и востока республики);

в июле – на западе, юго-западе, юге и юго-востоке республики (норма: 25-49 мм на большей части РК, 1,4-24 мм – в юго-западной половине, 50-84 мм – в отдельных районах северо-запада, севера, центра и востока страны, в горных районах юго-востока и востока республики);

в августе – на юго-западе, в центре, в отдельных районах юга и востока Казахстана (норма: 1-24 мм на большей части РК, 25-49 мм – на севере, на большей части северо-запада, востока, юго-востока страны, 50-63 мм – в отдельных районах севера, востока, юго-востока РК).

Материал по теме Три дня перемен: как будет меняться погода в Астане, Алматы и Шымкенте

О резких перепадах погоды в пятницу, 15 мая 2026 года, можно прочитать по этой ссылке.